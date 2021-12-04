Цена биткоина упала ниже $47 000

В субботу, 4 декабря, котировки первой криптовалюты опустились ниже отметки $47 000. Падение за последние сутки составило 16%, согласно CoinGecko.

Цена биткоина в моменте упала до уровня $42 000.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Курс Ethereum обвалился до $3500. На момент написания криптовалюта торгуется на уровне $3800.

График ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

В красную зону вошли и другие криптоактивы из топ-10 по капитализации за исключением стейблкоинов. В первой десятке рейтинга впервые оказалась Terra (LUNA).

Данные: CoinGecko.

На рынке биткоин-фьючерсов ликвидации за последние сутки подверглись позиции на сумму $961 млн, за час — на $342 млн.

Капитализация рынка криптовалют опустилась до $2,28 трлн, показатель биткоина — $898 млрд, согласно CoinGecko.

Аналитик The Block Ларри Чермак зафиксировал ликвидации длинных позиций на сумму $1,3 млрд в момент падения курса цифрового золота до $42 000.

«Первая массовая ликвидация за последнее время», — написал он.

We've seen $1.3 billion in long positions liquidated on this dump from $51k to to $42k. Keep in mind this number is likely undercounted because of Binance and Bybit limiting liquidations data. First massive liquidation in a while pic.twitter.com/wfh9f2PItT — Larry Cermak (@lawmaster) December 4, 2021





Журналист Колин Ву со ссылкой на данные Nansen сообщил, что крупномасштабная ликвидация увеличила цену на газ в сети Ethereum примерно до 1000 Gwei.

According to Nansen data, the large-scale liquidation and replenishment on the ETH chain once pushed up Gas fees by nearly 1000 gwei. pic.twitter.com/pHcyjHdvyV — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 4, 2021

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, государственный биткоин-фонд страны приобрел дополнительные 150 BTC на падении курса по средней цене $48 670. С учетом новой инвестиции на его балансе находится 1370 BTC.

«Пропустил ****** [чертово] дно на семь минут», — написал Букеле.

Missed the f***ing bottom by 7 minutes 😂 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 4, 2021

Основатель Tron Джастин Сан написал, что последовал примеру президента Сальвадора и купил 100 BTC по средней цене $47 627.

https://twitter.com/justinsuntron/status/1467011917424119809

Илон Маск отреагировал на падение цены биткоина мемом.

«Эй, мужик, тебе действительно следует войти в крипту. Web3 — это будущее. Присоединяйся к нашей ДАО», — говорится на изображении.

Напомним, инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.