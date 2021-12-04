Дана Борисова после пластики похвасталась фигурой

45-летняя ведущая Дана Борисова сделала пластику. Экс-ведущая передачи «Армейский магазин» — поклонница косметических процедур. Дана уже что только не перепробовала – ставила мезонити, делала подтяжку лица и блефаропластику (коррекция век). Теперь звезда взялась за коррекцию своего тела. Борисова снова легла под нож пластического хирурга ради стройной фигуры. После реабилитации в Таиланде участница шоу «Форт Боярд» прибавила в весе. Она пробовала похудеть самостоятельно, но добиться нужного эффекта не получилось. В итоге она обратилась за помощью к пластическому хирургу. Перед операцией телезвезда рассказала, что намерена удалить жир с живота, спины и бедер. Дане сделали липосакцию. Процедура прошла успешно. Сегодня телеведущую выписали из клиники, и сейчас она восстанавливается. «Я уже дома. Чувствую себя прекрасно!» — сообщила Борисова.Дана Борисова после пластики Дана также показала себя после операции. Она предстала в бюстгальтере в горошек и специальных утягивающих шортах. Участница многих ток-шоу демонстрировала фигуру и сделала акцент на ногах. Борисова выглядела бодрой и довольной. На липосакцию ранее решилась и блогер Гоар Аветисян. Восстановившись она снова легла под нож хирурга, чтобы избавиться от лишней кожи. Борисова пыталась вернуть стройность с помощью криолиполиза. По словам звезды, это заморозка собственного жира в течение часа и его последующее выведение в течение трех недель. Живот Даны действительно стал более плоским после процедуры, однако эффект продержался недолго. В итоге она решилась на липосакцию.