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Дарья Мороз показала свой настоящий вид ранним утром

Дарья Мороз показала свой настоящий вид ранним утром
38-летняя актриса Дарья Мороз не стесняется публиковать фото без косметики и фильтров и показывать свою настоящую внешность. Дарья Мороз поделилась в Instagram честным фото, на котором предстала без макияжа, да еще и рано утром. Актриса решила позаниматься спортом и отправилась на каток, однако далось ей это с трудом.
Дарья Мороз «💪🏻⛸Вот где моя мотивация??🤦🏻‍♀️ Кажется, она ещё не проснулась😬😂», — пошутила артистка, продемонстрировав подписчикам, как она выглядит, закутанная в шапку с коньками в руках. «Аплодисменты, стоя за то, что вы показываете молодым девчонкам, что без полного макияжа утром it’s ОК, totally. Чувствовать себя хорошо в любом своём теле это просто здорово! Настоящая!», - похвалила Дарью одна из подписчиц. «Ну я кстати вот так себя лучше чувствую, чем в наряде и косметике🙌»,- ответила Мороз.
Дарья Мороз Стоит отметить, что Мороз с детства прекрасно катается, а несколько лет назад она так шикарно выступила в «Ледниковом периоде», что Илья Авербух пригласил ее в собственное шоу «15 лет успеха». Актриса три года выходила на лед вместе с именитыми спортсменами, но потом все же решила завершить этот этап в карьере и сосредоточиться на своей непосредственной профессии. Однако Дарья, как можно заметить, не утратила любви к фигурному катанию, тем более этот вид спорта мог ей приобрести шикарную форму, которую она до сих пор старательно поддерживает. Актриса не скрывает, что ей приходится тщательно следить за фигурой, особенно во время съемок в пикантных сценах, и периодически садиться на строгие диеты, чтобы сбрасывать лишние килограммы. «Если надо похудеть, неделю питаюсь гречкой и тушеными овощами, и все в порядке. Такая у меня природа», — хвасталась Мороз. Напомним, последний проект, в котором актриса то и дело блистала перед камерой обнаженной, был сериал «Содержанки». Дарью даже не смутил тот факт, что первый сезон драмы снимал ее бывший муж Константин Богомолов, а в последнем за режиссерским пультом оказался отец Юрий Мороз.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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