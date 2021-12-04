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Девушка показала, что будет, если не мыть волосы семь дней

Девушка показала, что будет, если не мыть волосы семь дней

Девушка просматривала ролики в Тик Ток и нашла видео, в котором косметолог рассказывала об интересном эксперименте, относящихся к волосам. Этот ролик стал быстро популярным, и эксперимент попытались повторить многие представительницы слабого пола. Один из таких экспериментов закончился с неожиданным результатом.

Одна из зрительниц решила испробовать на себе новую рекомендацию Тик Тока. Чтобы проверить информацию из ролика, девушка не мыла голову в течение недели – именно такую рекомендацию дала косметолог из вирусного ролика.

Она предлагает женщинам хотя бы два раза в месяц выполнять детокс шевелюры посредство отказа от мытья волос на семь дней. Также следует отказаться от другой косметики, включая средства для укладки, сухие шампуни и прочее.

Это позволяет нормализовать все процессы в коже головы. После окончания детокса волосы следует очистить шампунем глубокой очистки.

Девушка, проводившая эксперимент, была поражена тем, какие стали ее волосы. Естественно, ходить с грязными волосами было неприятно, но она стойко держалась.

После этого она воспользовалась специальными шампунем, который должен был хорошо очистить шевелюру. Высушив волосы, девушка удивилась, ведь пряди стали очень легкими, воздушными, гладкими, имели естественный блеск.

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По материалам: MirFactov

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