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Dress Code. В Москве прошел гала-ужин Vogue. Среди гостей — Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Яна Рудковская

Dress Code. В Москве прошел гала-ужин Vogue. Среди гостей — Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Яна Рудковская

С началом декабря светская Москва закружилась в вихре вечеринок, который на этой неделе пронесся по всем злачным местам города. Шумные праздничные тусовки и званые гала-ужины сменяли друг друга, и передышки у столичной богемы просто не было. Но, кажется, ее представители совсем не устали, если судить по тому, сколько людей пришло на первый гала-ужин Russia in Vogue.

На вечер в выставочном комплексе Государственного исторического музея пришли Ульяна Сергеенко, Яна Рудковская, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Елена Перминова, Филипп Киркоров, Оксана Акиньшина, Алеся Кафельникова, Равшана Куркова, Ирина Горбачева, Кирилл Серебренников, Софья Эрнст, Андрей Бартенев, Светлана Бондарчук, Елена Летучая и многие-многие другие.


Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко
Софья Эрнст
Вера Брежнева
Оксана Акиньшина
Ольга Карпуть и Наталья Ионова
Игорь Чапурин и Полина Гагарина
Олег Овсиев и Ирина Горбачева
Елена Перминова и Алеся Кафельникова
Рената Литвинова и Кирилл Серебренников


Светлана Бондарчук
Светлана Захарова, Яна Рудковская и Оксана Бондаренко

Мероприятие — это новый флагманский проект журнала. Гала-ужин в поддержку российской моды планируется проводить ежегодно. Так что в центре внимания были не только звезды, но и сами дизайнеры, которые позировали со своими музами. На гала-ужине также было объявлено об учреждении ежегодного конкурса для молодых дизайнеров "Vogue Старт".


Алена Ахмадуллина и Равшана Куркова
Рома Уваров и Монеточка
Александр Терехов и Саша Лусс
DJ Sexstasy и Надежда Оболенцева
Снежана Георгиева
Виктория Шелягова и Ксения Собчак
Полина Осипова и Рената Литвинова
Филипп Киркоров
Ксения Соловьева
Маша Федорова
Елена Летучая
Симона Куст, Юлия Киселева (вдова Децла), Тони Киселев (сын Децла) и Андрей Артемов (на заднем плане)
Сати Спивакова и Кирилл Серебренников
Наталья Давыдова
Ольга Слуцкер
Полина Апреликова, Gena Marvin и Роман Кянджалиев
Петр Аксенов
Ариан Романовский
Виктория и Олег Шеляговы
Юлия Акимова
Антон и Виктория Борисевич
Ян Яновский и Елена Фейгин
Софико Шеварднадзе и Миранда Мирианашвили
Наталья Гольденберг
Борис и Ирина Зарьковы
Кирилл Рихтер
Наталья Османн
Аркадий и Надежда Новиковы
Галина Мазаева и Андрей Артемов
Ксения Чилингарова
Андрей Бартенев
Елена Перминова и Илона Столье
Марина Юдашкина
Игорь Гаранин
Сергей и Елена Лесс
Евгения Милова
Наталья Туровникова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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