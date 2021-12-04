Dress Code. В Москве прошел гала-ужин Vogue. Среди гостей — Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Яна Рудковская

Вадим Карасев

С началом декабря светская Москва закружилась в вихре вечеринок, который на этой неделе пронесся по всем злачным местам города. Шумные праздничные тусовки и званые гала-ужины сменяли друг друга, и передышки у столичной богемы просто не было. Но, кажется, ее представители совсем не устали, если судить по тому, сколько людей пришло на первый гала-ужин Russia in Vogue.

На вечер в выставочном комплексе Государственного исторического музея пришли Ульяна Сергеенко, Яна Рудковская, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Елена Перминова, Филипп Киркоров, Оксана Акиньшина, Алеся Кафельникова, Равшана Куркова, Ирина Горбачева, Кирилл Серебренников, Софья Эрнст, Андрей Бартенев, Светлана Бондарчук, Елена Летучая и многие-многие другие.





Ксения Собчак и Ульяна СергеенкоСофья ЭрнстВера БрежневаОксана АкиньшинаОльга Карпуть и Наталья ИоноваИгорь Чапурин и Полина ГагаринаОлег Овсиев и Ирина ГорбачеваЕлена Перминова и Алеся КафельниковаРената Литвинова и Кирилл Серебренников





Светлана БондарчукСветлана Захарова, Яна Рудковская и Оксана Бондаренко

Мероприятие — это новый флагманский проект журнала. Гала-ужин в поддержку российской моды планируется проводить ежегодно. Так что в центре внимания были не только звезды, но и сами дизайнеры, которые позировали со своими музами. На гала-ужине также было объявлено об учреждении ежегодного конкурса для молодых дизайнеров "Vogue Старт".





Алена Ахмадуллина и Равшана КурковаРома Уваров и МонеточкаАлександр Терехов и Саша ЛуссDJ Sexstasy и Надежда ОболенцеваСнежана ГеоргиеваВиктория Шелягова и Ксения СобчакПолина Осипова и Рената ЛитвиноваФилипп КиркоровКсения СоловьеваМаша ФедороваЕлена ЛетучаяСимона Куст, Юлия Киселева (вдова Децла), Тони Киселев (сын Децла) и Андрей Артемов (на заднем плане)Сати Спивакова и Кирилл СеребренниковНаталья ДавыдоваОльга СлуцкерПолина Апреликова, Gena Marvin и Роман КянджалиевПетр АксеновАриан РомановскийВиктория и Олег ШеляговыЮлия АкимоваАнтон и Виктория БорисевичЯн Яновский и Елена ФейгинСофико Шеварднадзе и Миранда МирианашвилиНаталья ГольденбергБорис и Ирина ЗарьковыКирилл РихтерНаталья ОсманнАркадий и Надежда НовиковыГалина Мазаева и Андрей АртемовКсения ЧилингароваАндрей БартеневЕлена Перминова и Илона СтольеМарина ЮдашкинаИгорь ГаранинСергей и Елена ЛессЕвгения МиловаНаталья ТуровниковаНадя Бесчетникова