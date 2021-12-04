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Фил Спенсер считает, что сейчас Xbox смог бы сохранить Bungie

Фил Спенсер считает, что сейчас Xbox смог бы сохранить Bungie


У Microsoft и Bungie интересные взаимоотношения, которые начались больше 20 лет назад. Именно Bungie является создателем серии Halo, которая сейчас является одной из ключевых для Xbox. В октябре 2007 года было объявлено, что студия отделяется от Microsoft, при этом франшиза Halo остается за Xbox. Далее Bungie стала частью Activision на 10 лет, а после снова отделилась и стала независимой.

Сейчас у Microsoft и Bungie снова развиваются неплохие отношения — все DLC для Destiny 2 находятся в Game Pass (но скоро их удалят). В интервью с axios руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что Microsoft могла бы сохранить Bungie многие годы назад, если бы имела текущий опыт и амбиции.

По словам Спенсера, с момента отделение Bungie от Xbox компания Microsoft «многому научилась». На вопрос, был ли распад неизбежен или Microsoft могла бы удержать студию, он ответил: «Могли ли бы мы сделать это сегодня? Думаю, мы могли бы». При этом Спенсер отметил, что команду Bungie тоже можно понять «В то время у них были большие амбиции. Они продали свой бизнес за определенную сумму денег. Они увидели, во что превратился Halo. И подумали «Хорошо, Microsoft выиграла больше, чем Bungie, от успеха Halo»».

Не так давно ходили слухи, что Bungie может вновь стать частью Microsoft или начать сотрудничать с Xbox на неких эксклюзивных условиях, являясь независимой командой. Но удаление дополнений Destiny 2 из подписки Game Pass указывает, что надеяться на это не приходится.

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По материалам: newxboxone

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