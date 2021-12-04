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Филипп Киркоров поделился семейной тайной

Филипп Киркоров поделился семейной тайной
Певец Филипп Киркоров рассказал, в какую актрису он влюблен. Музыкальная премия «Виктория» по традиции собрала все сливки российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров был представлен во всех главных номинациях и оказался настоящим рекордсменом. В итог награду получил за видеоклип «По камням по острым». За вечер поп-король сменил три наряда. В первом из них он был похож на настоящего фокусника. К слову, в детстве он мечтал о цирке.
Филипп Киркоров «Любовь Орлова всегда была моей любимой актрисой. Моя бабушка Лида работала в цирке и в одноименном фильме дублировала великую Орлову в одной из сцен», — раскрыл семейную тайну Киркоров, которого цитирует «Комсомольская правда». Напомним, ранее стало известно, что Киркоров стал рекордсменом не только на премии. В черный список Филиппа внесла налоговая. За недвижимость и транспорт поп-король задолжал государству более миллиона рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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