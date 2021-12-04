Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Советы астрологов, которые содержатся в финансовом гороскопе, помогут вам выбрать верное направление к успеху на работе и в бизнесе. В период с 6 по 12 декабря повезет каждому, кто не будет игнорировать настроение звезд и планет.

Если вы хотите, чтобы звездные покровители не влияли на вас негативно, а ваши доходы росли пропорционально приложенным усилиям, то вам придется в любое время и на этой неделе в частности перенять пять привычек людей, которые все всегда успевают. Это очень важно, поскольку в трудные периоды нас нередко настигает лень и прокрастинация. На этой неделе многим удастся победить апатию и уныние.

Овен

Положение звезд и планет на этой неделе будет не самым лучшим, и это отразится на Овнах и их продуктивности и финансовой удаче. С 6 по 12 число многие из представителей данного Знака будут чувствовать усталость из-за чрезмерной активности, однако астрологи рекомендуют не сдаваться. Заговоры на работу помогут преодолеть любые трудности на своем пути. Восстановить запасы сил помогут смена обстановки и правильный отдых, которым нельзя пренебрегать. Осторожным Овнам удастся достичь новых высот в деловой и финансовой среде.

Телец

Тельцам улыбнется удача, однако действовать все равно лучше с осторожностью. Ночные светила подарят заряд энергии, но если не следовать пяти золотым правилам притяжения финансового успеха, успехи будут недостаточно ощутимыми. Совершать покупки стоит в интернет-магазинах, чтобы с большей выгодой приобрести нужные товары, а также сэкономить нечто более важное, чем деньги. Речь идет о драгоценном времени, которого остается все меньше перед началом 2022 года. Опасным и неоднозначным днем будет на этой неделе лишь суббота.

Близнецы

Близнецам с вечера пятницы по вечер субботы стоит отказаться от импульсивных покупок и сделок. Это поможет сохранить финансы и репутацию. В целом на неделе астрологи рекомендуют людям данного Знака побольше времени уделять работе и делам. Избавиться от возможных финансовых проблем Близнецам помогут три полезных способа. Также стоит быть внимательными к окружению. Среди коллег и партнеров могут оказаться манипуляторы, которым захочется, чтобы за них выполняли работу. Из-за этого важно с осторожностью делиться своими планами и уметь говорить «нет».

Рак

Чтобы не оказаться в затруднительном финансовом положении, астрологи советуют Ракам не давать никому деньги взаймы. Денежная удача с 6 по 12 декабря будет то приходить, то уходить. Чтобы стабилизировать положение дел, астрологи советуют пользоваться практиками по улучшению настроения и укреплению здоровья. Слишком крупные покупки могут оказаться ненужными, а спонтанные решения с большой вероятностью приведут к проблемам. Финансовая удача улыбнется Ракам в том случае, если они откажутся от рискованных действий.

Лев

Львов деструктивная энергетика планет в субботу может толкать на спонтанные действия, поэтому в этот день им лучше не отправляться за покупками. На неделе с 6 по 12 декабря стоит заняться долгосрочным планированием. Это поможет оптимизировать траты в будущем. В это время Львам стоит обращать внимание на интуицию, которая поможет не потратить лишнего и станет отличным спутником для тех, кому не хватает выдержки. Большое значение для людей данного Знака сыграют правила фэн-шуй по привлечению денег. Важно окружить себя правильными вещами и навести порядок в доме.

Дева

Девам нужно настроить себя на денежный успех и удачу. В этом плане им помогут позитивные установки и аффирмации. Очень важно уже в самом начале недели выбрать тактику, чтобы следовать намеченному плану. Это повысит уверенность Дев, а также благоприятно скажется на возможном карьерном росте. Получить надбавку или премию смогут те, кто верен своему слову и ответственно относится к своим обязанностям. Астрологи отмечают, что многие Девы смогут найти дополнительный источник дохода. Пришла пора развивать свои таланты.

Весы

Жизнь Весов скоро изменится, на что могут указывать приметы приближающегося счастья. Деньги, работа и бизнес — самое важное сейчас, поэтому лучше не отказываться от заманчивых предложений. Активная работа отнимет много энергии, однако старания окупятся. Энергетика звездных покровителей может заставить Весов верить домыслам и сплетням, поэтому важно мыслить логически. Такая тактика поможет не оступиться при решении важных рабочих и финансовых вопросов. Любое решение должно быть взвешенным, тогда получится приумножить доходы.

Скорпион

Энергия Солнца поможет Львам возобновить оставленные ранее дела и преуспеть в деловой среде, если не торопиться с выводами и не идти на поводу чужого мнения. В этом случае финансовый успех не заставит себя ждать. Помешать Скорпионам повысить свой заработок могут слова, отпугивающие финансовую удачу. Сейчас нужно говорить и мыслить оптимистично. Уже с понедельника важно проявлять активность, чтобы набрать импульс и не останавливаться перед временными трудностями в конце недели. Очень полезной будет покупка подарков на новогодние праздники.

Стрелец

Ночные светила помогут Стрельцам в реализации самых смелых финансовых планов. Главное, чтобы сами Стрельцы не лишались уверенности. Бывает так, что мечты и желания не сбываются, несмотря на то, что человек прикладывает усилия. Чтобы такого не было с 6 по 12 декабря, людям данного Знака стоит пользоваться советами о том, как исправить подобную ситуацию. Самым благоприятным временем для новых дел будет понедельник. Астрологи рекомендуют проявлять активность, чтобы достичь хорошего результата. Важно быть ответственными и оптимистичными.

Козерог

Козероги относятся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака. Это значит, что они могут стать самыми продуктивными в финансовом и рабочем плане на этой неделе. Период с 6 по 10 число стоит посвятить не только непосредственно рабочему процессу, но и получению новых знаний, повышению квалификации. За эту неделю Козероги могут достичь новых успехов в карьере и поправить материальное положение. Этих людей ожидают благоприятные перемены. Активная работа может принести видимые плоды уже в конце этой недели. Астрологи советуют заводить новые полезные знакомства.

Водолей

В финансовой и в любой другой сфере есть законы Вселенной, которые работают даже в тех случаях, когда вы в них не верите. На этой неделе Водолеям важно жить по этим законам, чтобы удача от них не отворачивалась. Справиться с трудностями помогут доброжелательность и позитивный настрой. Материальный достаток будет напрямую зависеть от выбранной стратегии, а значит, торопиться и действовать наугад не стоит. Для Водолеев неделя с 6 по 12 декабря вряд ли окажется простой, и виной всему будет активное влияние планет.

Рыбы

На этой неделе Рыбам астрологи рекомендуют не рубить с плеча, отказаться от импульсивности. Терпение и труд помогут преодолеть временные трудности и найти способ получать от работы не только удовольствие, но и финансовую прибыль. Что касается трат, то астрологи настоятельно советуют их временно сократить. Также очень важно поставить на себя энергетическую защиту, чтобы защититься от токсичных людей. Десять полезных приемов помогут достичь правильного результата. Самостоятельные Рыбы станут намного богаче и обойдут стороной проблемы.