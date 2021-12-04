Forza Horizon 5 и Хаби Лейм в новой рекламе Xbox Series S





В этот праздничный сезон Microsoft ведет активную рекламную кампанию игровой приставки Xbox Series S, которую можно найти в наличии в магазинах, в отличие от Xbox Series X.

Уже вышли два рекламных видео Xbox Series S с Хаби Леймом — в первом он рекламировал консоль в связке с Fortnite, а во втором в связке с Rocket League. В третьем рекламном ролике Xbox Series S известный видеоблоггер Хаби Лейм рекламирует приставку Xbox Series S в связке с Forza Horizon 5. Все эти ролики выходят под слоганом «Просто Next-Gen».

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Напомним, что приставки Xbox Series S стали самыми продаваемыми игровыми консолями в США на «Черную пятницу».