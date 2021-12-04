Генерала Генштаба будут судить за мошенничество на 6,5 млрд

Вадим Карасев

В деле фигурируют два эпизода — афера при поставках портативных радиостанций и получение крупной взятки. Главным свидетелем обвинения стал генерал-майор Александр Оглоблин, он заключил досудебное соглашение, а судить его будут в особом порядке.

Всего в деле около 300 томов, оформленных с октября 2019 года, когда против Арсланова впервые были выдвинуты обвинения. Сейчас с материалами ознакомляются адвокаты, затем они будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным следствия, обвиняемые использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, на поставку которой были заключены контракты с МО. Также они получали двойную плату за оказание услуг.