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Глава МВФ оценила влияние штамма «омикрон» на темпы восстановления экономики

Глава МВФ оценила влияние штамма «омикрон» на темпы восстановления экономики

00:48  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на онлайн-форуме Reuters Next в пятницу не исключила, что распространение штамма «омикрон» коронавируса может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики.

«Новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — цитирует ТАСС ее заявление.

Георгиева призвала власти США принимать меры по борьбе с инфляцией. Вместе с тем, по ее словам, такие меры необязательны для других стран, поскольку «картина инфляции разносторонняя — весьма разные обстоятельства в разных странах». Так, в Японии этот показатель значительно ниже целевого уровня, а Европа «находится где-то посередине», пояснила глава МВФ.

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30 ноября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» заявил, что темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отметил глава государства, эпидемия оказывает влияние на инвестиционные, кооперационные, деловые связи и глобальную экономику в целом. 



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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