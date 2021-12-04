Глава МВФ оценила влияние штамма «омикрон» на темпы восстановления экономики

00:48 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на онлайн-форуме Reuters Next в пятницу не исключила, что распространение штамма «омикрон» коронавируса может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики.

«Новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — цитирует ТАСС ее заявление.

Георгиева призвала власти США принимать меры по борьбе с инфляцией. Вместе с тем, по ее словам, такие меры необязательны для других стран, поскольку «картина инфляции разносторонняя — весьма разные обстоятельства в разных странах». Так, в Японии этот показатель значительно ниже целевого уровня, а Европа «находится где-то посередине», пояснила глава МВФ.

Глава МВФ оценила влияние темпов вакцинации на мировую экономику

30 ноября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» заявил, что темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отметил глава государства, эпидемия оказывает влияние на инвестиционные, кооперационные, деловые связи и глобальную экономику в целом.

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