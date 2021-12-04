Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, вместе с которой в нашу жизнь могут прийти как новые проблемы, так и нечто хорошее. Астрологи рассказали, с чем придется столкнуться каждому из Знаков Зодиака в эти семь дней.

В этот период прежде всего стоит волноваться о возможном оттоке энергии в конце недели из-за неблагоприятного аспекта между Венерой и Плутоном. Воспользуйтесь советами экспертов о том, как предотвратить выгорание и хроническую усталость. Это особенно актуально для тех, кто точно уверен в том, что в субботу их будут ждать дела.

Овен

Овнам нужно снять с себя энергетические блоки при помощи шести методик и советов. Если этого не сделать, можно остаться в аутсайдерах. В период с 6 по 12 число этим людям нужно будет много сил, которые они могут пустить в работу или в любовь. Если в работе и финансовой сфере стоит быть осторожнее, то в любви сейчас все средства хороши. Звезды помогут Овнам произвести впечатление на любого человека, но важно еще и удержать на себе это внимание. Тут уже потребуется нечто большее, чем юмор, харизма и обаяние.

Телец

Тельцам придется активизироваться в той сфере, которая наиболее проблемна и требует больше всего усилий. Например, если на работе много долгов по проектам, стоит отложить на потом все развлечения. Получить все желаемое Тельцы смогут при помощи самовнушения. Закон притяжения будет работать для Тельцов, поскольку их звездные покровители находятся в идеальном положении. Исключение составляет суббота. В этот день лучше как можно меньше работать и больше отдыхать, развлекаться, заниматься чем-то спокойным и созидательным.

Близнецы

Близнецы в период с 6 по 12 декабря смогут стать успешнее, богаче, лучше во всех смыслах. Для начала им необходимо избавиться от ограничивающих убеждений. Если люди этого Знака будут говорить себе «у меня не получится» или «я этого не достоин», то удача обойдет их стороной. Пришла пора включаться в работу и думать о будущем и настоящем. Если не оглядываться назад, все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают. Это будет очень продуктивная и насыщенная неделя. Для поднятия настроения можно нарядить елку, ведь праздники не за горами.

Рак

На этой неделе Ракам придется бороться со страхами. В этом им помогут молитвы и заговоры, а также поддержка близких людей. На горизонте могут возникнуть новые проблемы, причем сразу во всех сферах жизни. Чтобы этого не случилось, придется действовать осторожнее. Где-то нужно будет полагаться не на интуицию, а на логику и здравый смысл. Судьба благоволит с 6 по 12 число Ракам-одиночкам. Всем тем, кто хочет коллективно решать свои проблемы, придется встретить на своем пути много неприятностей. Что касается денежной сферы, то покупки лучше пока приостановить.

Лев

Львам нужно начать эту неделю с энергетических чисток. Они помогут настроиться на нужную волну и победить хандру, которая станет платой за прошлые ошибки. Звезды и планеты могут послать Львам испытания в виде грусти и болезненной ностальгии, но представители этого Знака смогут с ними справиться. В таком настроении будет чуть труднее работать, но в конечном итоге Львы смогут вынести нужные уроки из всего происходящего. К концу недели внутренние противоречия стихнут, начнется период стабильности и спокойствия.

Дева

Для Дев самой важной станет сфера денег и работы. Открыть денежный канал для повышения заработка им помогут соответствующие заговоры и обряды. В любовной сфере звезды останутся не у дел, поэтому Девам придется полагаться только на самих себя. Несмотря на врожденную скромность, многим представителям этого Знака захочется показать всему миру свои достижения, похвастаться и потребовать признания. Не нужно идти на поводу у этого желания. Скромность поможет сохранить нормальные и продуктивные отношения со всеми вокруг.

Весы

Весам в период с 6 по 12 декабря придется встретиться с неуступчивостью со стороны окружающих. Это может породить в них множество отрицательных эмоций. Если это произойдет, обуздать негатив им помогут шесть работающих советов. Астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака как можно реже полагаться на волю случая и обращаться за помощью к окружающим. Самостоятельность дарует им спокойствие и стабильность. Также сейчас строго противопоказано менять планы в последний момент. Это может спровоцировать большие неурядицы.

Скорпион

Скорпионам в эти семь дней удастся реализовать задуманное и добиться исполнения своих желаний. Ускорить процесс можно при помощи обряда под названием «свиток желаний». Очень полезным станет использования на практике советов, которые им давали ранее мудрые люди. Проекты, на которые Скорпионы возлагают большие надежды, должны быть осуществлены в полной мере. Главное — не отклоняться от заданного курса. Сомнения лучше отбросить и не возвращаться к ним. На выходных можно заняться личными делами и как следует развлечься.

Стрелец

На этой неделе ночные светила помогут Стрельцам избавиться от негативных привязок. Это значит, что пришло время готовиться к благоприятным ментальным переменам в жизни. Стрельцы смогут побороть страхи, неуверенность, обрести новые цели. Звезды и планеты запускают для них программу новой жизни, так что нет необходимости ждать худшего. Жизнь этих людей кардинально изменится. Это поможет настроиться на позитивную волну, синхронизироваться с силами Вселенной. Стрельцы станут самыми продуктивными и удачливыми людьми в этот период.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут быть проблемы на работе и в бизнесе. Избавиться от них помогут лучшие практики, техники и советы. Проекты, на которые Козероги возлагают большие надежды, могут сорваться. В некоторых случаях виновниками ситуации будут сами Козероги. Чтобы этого не происходило, им стоит стать чуть более отзывчивыми. Вселенная обязательно заметит желание этих людей быть полезными и добрыми. Это отличная возможность очистить карму и привлечь в свою жизнь больше добра, удачи, позитива и успеха.

Водолей

Водолеям стоит опасаться токсичных людей, энергетических вампиров. Самые эффективные обереги помогут им справиться с их натиском. По возможности лучше проявлять самостоятельность. Также стоит почаще отвечать взаимностью на добрые дела. Если кто-то захочет протянуть Водолеям руку помощи, это нельзя воспринимать как должное. Слова благодарности — это меньшее, что стоит подарить своему спасителю или спасительнице. Если есть лишние деньги и время, лучше также протянуть кому-нибудь руку помощи. Это повысить авторитет Водолеев и откроет перед ними новые двери.

Рыбы

Финансовая сфера жизни для Рыб выйдет на первый план. Ежедневный ритуал во время умывания поможет Рыбам привлечь удачу в свою жизнь. Если на период с 6 по 12 число запланированы какие-то важные встречи, то лучше их назначить на первую половину недели. Если придется покупать дорогие вещи, лучше отдавать предпочтение утилитарности и практичности. В любовной сфере привлечь внимание противоположного пола помогут изысканные наряды и необычный внешний вид. Рыбы могут преуспеть везде и сразу. Нужно лишь желание.