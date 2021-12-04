Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"

Вадим Карасев

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова и другие почетные гости Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ сняли с новогодней ёлки заявки участников ежегодной Всероссийский акции "Ёлка желаний". Цель акции – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Организатором акции является благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнит желание девочки Екатерины Ларцевой из Московской области, которая написала, что мечтает об электрогитаре. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поможет Ксении Хрусталевой из поселка Яблоновский Республики Адыгея, которая мечтает об игровом кукольном наборе. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова исполнит желание Максима Крылова из Одинцово Московской области, мечтающего побывать в пожарной части и прокатиться на пожарной машине.

Министр культуры РФ Ольга Любимова претворит в жизнь мечту Дарьи Кармес из города Клинцы Брянской области, которая очень хочет побывать в Большом Московском цирке. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков исполнит желание Елизаветы Степаненко из Санкт-Петербурга, мечтающей побывать в Великом Устюге. Заместитель Председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова поможет исполнить несколько желаний: Полины Исаковой из Санкт-Петербурга, мечтающей побывать в Карелии, и Артёма Акинжанова из города Ивантеевка Московской области, мечтающего о гитаре. Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров исполнит желание Алисы Хрусталевой из поселка Октябрьский Московской области, которая мечтает о коньках вратаря.

Мечты детей также исполнят заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Абрамов, министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, депутаты Госдумы Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Евгений Нифантьев и Артём Бичаев.

Акция в текущем году начала свою работу 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2021 года. Соорганизатором акции "Ёлка желаний" является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а генеральным партнером акции выступает ПАО "Камаз". Исполнителем желания и партнером акции может стать каждый.

Государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица, – у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.