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GRID Legends поддерживает Smart Delivery, 120 FPS и Dolby Atmos

GRID Legends поддерживает Smart Delivery, 120 FPS и Dolby Atmos


Команда Codemasters официально объявила дату выхода игры GRID Legends, которая будет издана компанией Electronic Arts. Игра выходит 25 февраля 2022 года, и уже доступны предварительные заказы проекта на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

GRID Legends — стандартное издание

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в многопользовательских событиях, переживайте события, разворачивающиеся в сюжетной линии, и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.

Перейти в Microsoft Store

Со страницы в магазине Microsoft Store стали известны некоторые детали о GRID Legends:



Проект будет поддерживать Smart Delivery, что позволит игрокам единожды купить игру и получить лучшую версию на Xbox One или Xbox Series X | S. Отметим, что EA далеко не всегда реализует поддержку данной технологии в своих играх.



В игре заявлена поддержка 120 FPS, можно ожидать такой режим на Xbox Series X.



GRID Legends будет поддерживать Dolby Atmos.

Как рассказывают сами разработчики о проекте GRID Legends, игра порадует не только гонками в мультиплеере, но и получит «глубокую карьеру и эпический сюжетный режим». Ниже можно посмотреть геймплей GRID Legends.


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По материалам: newxboxone

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