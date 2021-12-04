GRID Legends поддерживает Smart Delivery, 120 FPS и Dolby Atmos





Команда Codemasters официально объявила дату выхода игры GRID Legends, которая будет издана компанией Electronic Arts. Игра выходит 25 февраля 2022 года, и уже доступны предварительные заказы проекта на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

GRID Legends — стандартное издание

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в многопользовательских событиях, переживайте события, разворачивающиеся в сюжетной линии, и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.



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Со страницы в магазине Microsoft Store стали известны некоторые детали о GRID Legends:

Проект будет поддерживать Smart Delivery, что позволит игрокам единожды купить игру и получить лучшую версию на Xbox One или Xbox Series X | S. Отметим, что EA далеко не всегда реализует поддержку данной технологии в своих играх.В игре заявлена поддержка 120 FPS, можно ожидать такой режим на Xbox Series X.GRID Legends будет поддерживать Dolby Atmos.

Как рассказывают сами разработчики о проекте GRID Legends, игра порадует не только гонками в мультиплеере, но и получит «глубокую карьеру и эпический сюжетный режим». Ниже можно посмотреть геймплей GRID Legends.

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