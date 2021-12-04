Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначен врио секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято на заседании Президиума генсовета партии 3 декабря. По итогам съезда главы 12 субъектов РФ возглавили реготделения. Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Дмитрий Медведев:

— Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России». Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную. Во всех партийных структурах от Высшего и Генерального совета, Центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди.

Цель партии — в осуществлении задач, поставленных президентом. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу.

В ноябре 2021 года Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия». Ранее генеральным советом партии «Единая Россия» принято решение о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций.