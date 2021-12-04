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Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»

Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначен врио секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято на заседании Президиума генсовета партии 3 декабря. По итогам съезда главы 12 субъектов РФ возглавили реготделения. Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Дмитрий Медведев:
— Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России». Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную. Во всех партийных структурах от Высшего и Генерального совета, Центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди.

Цель партии — в осуществлении задач, поставленных президентом. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу.

В ноябре 2021 года Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия». Ранее генеральным советом партии «Единая Россия» принято решение о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций.

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По материалам: irk

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