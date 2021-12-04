Инсайдер: Hellblade 2 и Avowed будут на The Game Awards 2021





Неделя остается до The Game Awards 2021, мероприятие начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Обещают, что в рамках этого события игроков ждет более 20 новых анонсов, плюс будет информация по многим ожидаемым играм. Ходят слухи, что среди этих игр будут и проекты Xbox.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста рассказал, что ему известно о планах Xbox на The Game Awards. Он отметил, что в рамках мероприятия Microsoft может показать Hellblade 2 и Avowed. Слухи о показе Hellblade 2 ранее подтверждали другие инсайдеры.

Отметим, что в этом году Microsoft не показывала игру Avowed, но о ней появлялось много информации от другого известного игрового инсайдера — Джеза Кордена. Похоже, что игра находится в активной стадии разработки, и ее должны были продемонстрировать еще на E3 2021, о чем тоже в рамках подкаста рассказал Джефф Грабб. Он заявил, что «между Obsidian и Microsoft было некоторое недопонимание во время E3 в этом году, когда Xbox сказал им показать Outer Worlds 2, а позже Xbox сказал, почему мы не показываем Avowed?».

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