Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox





В октябре этого года появлялась информация, что игровое подразделение Xbox работает совместно с командой Mainframe над проектом с названием Pax Dei. Об этом сообщал известный игровой инсайдер Джез Корден, а после его слова подтверждал другой инсайдер — Джефф Грабб, приводя дополнительные детали. Игра Pax Dei должна стать одним из первых MMO проектов, который разработан с учетом всех преимуществ облачного гейминга. Пока она официально не анонсирована, но уже стало известно, что проект не будет эксклюзивом Xbox, опять же от инсайдеров.

В рамках подкаста Джефф Грабб заявил, что Mainframe, которая работает над Pax Dei, больше не ориентируется на создание эксклюзива для Xbox. Изначально была информация, что игра будет выпущена под брендом Xbox Game Studios. Теперь же Джефф отмечает, что проект будет мультиплатформенным. Джефф указывает, что компания Mainframe отказалась от каких-либо соглашений с Microsoft по поводу этой игры.

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На днях компания Mainframe привлекла порядка 20 миллионов евро от Andreessen Horowitz и других инвесторов, о чем сообщает gamesindustry. Указывается, что деньги пойдут на разработку кроссплатформенной «облачной MMO» (которой, похоже, и является Pax Dei), а также на расширение существующих студий в Хельсинки, Рейкьявике и Париже. Генеральный директор и соучредитель Mainframe Тор Гуннарссон сказал, что студия создает «устойчивый живой мир, который люди будут называть своим домом в течение многих лет и, надеюсь, десятилетий».