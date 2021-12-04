Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox

Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox


В октябре этого года появлялась информация, что игровое подразделение Xbox работает совместно с командой Mainframe над проектом с названием Pax Dei. Об этом сообщал известный игровой инсайдер Джез Корден, а после его слова подтверждал другой инсайдер — Джефф Грабб, приводя дополнительные детали. Игра Pax Dei должна стать одним из первых MMO проектов, который разработан с учетом всех преимуществ облачного гейминга. Пока она официально не анонсирована, но уже стало известно, что проект не будет эксклюзивом Xbox, опять же от инсайдеров.

В рамках подкаста Джефф Грабб заявил, что Mainframe, которая работает над Pax Dei, больше не ориентируется на создание эксклюзива для Xbox. Изначально была информация, что игра будет выпущена под брендом Xbox Game Studios. Теперь же Джефф отмечает, что проект будет мультиплатформенным. Джефф указывает, что компания Mainframe отказалась от каких-либо соглашений с Microsoft по поводу этой игры.


Watch this video on YouTube

На днях компания Mainframe привлекла порядка 20 миллионов евро от Andreessen Horowitz и других инвесторов, о чем сообщает gamesindustry. Указывается, что деньги пойдут на разработку кроссплатформенной «облачной MMO» (которой, похоже, и является Pax Dei), а также на расширение существующих студий в Хельсинки, Рейкьявике и Париже. Генеральный директор и соучредитель Mainframe Тор Гуннарссон сказал, что студия создает «устойчивый живой мир, который люди будут называть своим домом в течение многих лет и, надеюсь, десятилетий».

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества
Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой
Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой
Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с матерью и сестрой
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы

Топ на сегодня

Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,

Еще по теме

Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment
Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»
Инсайдер: Hellblade 2 и Avowed будут на The Game Awards 2021
Инсайдер рекомендует не пропускать шоу Xbox, приуроченное к 20-летию