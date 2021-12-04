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Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова

Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с певцом. Сергея Шнурова многие еще воспринимают как бесстрашного бунтаря, не боящегося открыто высказывать свое мнение и противопоставлять себя общественному мнению. Увы, в последнее время музыкант все больше разочаровывает своих поклонников. Чего стоит его обращение в полицию во время конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным, всего лишь вставшего на защиту своей супруги Валерии, которую Шнуров до этого оскорбил. Но именно Сергей Владимирович написал заявление на Иосифа Игоревича, обвиняя его в угрозах. Об этом продюсер рассказал во время очередного выпуска программы Comedy Club. «Он заявление в полицию написал. А как все было. Я лежу в больнице. И тут звонок: «Здравствуйте, вас беспокоит следователь. Тут на вас заявление поступило. Шнуров пожаловался, что вы ему СМС нехорошую написали». Я сказал, что когда меня выпишут, то приду»,  — вспоминает продюсер.
Сергей Шнуров Пригожин утверждает, что никаких прямых угроз не было, он всего лишь напомнил фронтмену «Ленинграда», что им не избежать личной встречи. «Мы где-нибудь когда-нибудь с тобой встретимся. Нам придется посмотреть друг другу в глаза»,  — написал продюсер. В чем здесь музыкант увидел угрозу — не понятно. В полиции тоже не нашли в сообщении криминала, а потому в возбуждении дела отказали. А вот поклонники Шнура после этой истории резко изменили о нем свое мнение, обвинив в трусости и недостойном настоящего мужчины поведении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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