Иркутские экологи предложили включить объекты ЮНЕСКО в России в нацпроект

Члены Экологического совета Иркутской области предлагают создать новый раздел в нацпроекте «Экология» под названием «Сохранение и популяризация объектов природного наследия ЮНЕСКО в России». Они обратятся с инициативой к председателю Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и первому заместителю председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславу Фетисову.

Лариса Забродская, ответственный секретарь Экологического совета:

— На территории России находятся 11 объектов природного наследия ЮНЕСКО. Это и вулканы Камчатки, и «Золотые горы Алтая», и реликтовые леса Коми, и Ленские столбы в Якутии, и другие уникальные природные памятники планетарного значения. И Байкал – как самая большая природная ценность в мире. По каждому из них, согласно протоколу ЮНЕСКО, должен быть составлен план управления объектом, но в действительности этого нет ни по одному из них. В ряде регионов вообще не знают, что у них есть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению иркутских экологов, в обсуждении этого вопроса должны принять участие все 13 регионов, на территории которых расположены памятники природы планетарного значения. Новый раздел должен включать управление объектами и их финансирование. Для Байкала, в частности, необходимо заложить средства на строительство очистных сооружений. Также предлагается предусмотреть мероприятия по популяризации природных памятников.

3 декабря прошло заседание рабочей группы по БЦБК с участием членов Экологического совета, Общественных палат РФ и Иркутской области. Озвученное предложение одобрили. Заседание было приурочено к 25-летию с момента включения Байкала в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, требуется заключить соглашения между Российской Федерацией и регионами о сохранении объектов. Около 20-ти регионов уже направили ходатайства о включении своих объектов в список наследия ЮНЕСКО. В феврале 2022 года состоится заседание комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на котором, в том числе, планируется рассмотреть ситуацию по Байкалу.

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