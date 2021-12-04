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Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант

Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант
Телеведущий и актер Иван Ургант рассказал об отношениях со своей бабушкой, звездой фильма «Белорусский вокзал», Ниной Ургант, которая скончалась накануне, 3 декабря. Нина Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге. Больше всего она любила собственного внука Ивана, который стал одним из самых популярных ведущих. Он написал прощальные слова.
Нина Ургант Иван Ургант был не единственным внуком Нины Николаевны, но самым любимым. Фактически, он вырос у нее на руках. Друзья и коллеги говорят, что именно от нее ему передался тот самый тонкий интеллигентный петербургский юмор, который так нравится зрителям. Сегодня для Ивана скорбный день.
Нина Ургант «Что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь, приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю», — пишет Ургант. По его словам, так крепко и глубоко он в жизни больше никогда спать не будет. Любимая бабушка, которую он называл по имени, всегда была с ним на связи. Она не раз признавалась, что внук каждый день звонит ей и делает все, что она попросит.
«А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый», — пишет Иван.
Нина Ургант Напомним, Нина Николаевна последние 15 лет страдала от болезни Паркинсона. Советская актриса перестала сниматься в 2008 году, как и выходить на сцену. Звезда редко выходила на светские мероприятия, предпочитая жить дома в шикарной квартире с видом на Мариинский театр.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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