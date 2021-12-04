Южная Корея отложила введение налога для биткоин-трейдеров

Национальное собрание Южной Кореи приняло поправку в законодательство, которая предполагает введение налогообложения криптовалют с 1 января 2023 года. Об этом сообщает CoinDesk.

Правительство планировало взимать 20% налог с прибыли от торговли виртуальными активами, превышающей 2,5 млн вон (~$2118), с 1 января 2022 года.

Несмотря на поддержку планов правительства со стороны граждан, в сентябре за отсрочку на год высказались парламентарии от правящей "Демократической партии Тобуро".

В октябре аналогичное предложение внесли представители оппозиционной партии "Сила народа". Парламентарии объясняли свою позицию неготовностью фискальной инфраструктуры к введению налога.

Правительство отбило попытки законодателей утвердить отсрочку, но в конце ноября профильный комитет Национального собрания проголосовал за двухпартийную поправку, которая на год откладывает введение налогообложения. Парламент поддержал предложение.

Напомним, власти Южной Кореи намекнули на возможное введение налога на операции с невзаимозаменяемыми токенами, хотя ранее утверждали, что NFT не подпадают под определение виртуальных активов.