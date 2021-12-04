К 2024 году «Точки роста» появятся во всех школах Арктики

Результаты реализации национального проекта «Образование» в арктических регионах и стратегические вопросы, связанные с развитием системы образования в них, обсудили на XI международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге, сообщает Минпросвещения России.

Специалисты затронули вопросы открытия новых школ, развития дополнительного образования, важности профориентации и сотрудничества с предприятиями, готовыми принимать на работу выпускников, получивших образование по востребованным специальностям. Эксперты также отметили, что арктическая зона требует внимательного подхода и учета специфики региона.

В 2021 году в учреждениях общего образования в арктических регионах появилось более 14 тысяч новых учебных мест. Центры «Точка роста» в 2020 году открылись в 380 школах, в 2021 году – в 368, а к 2024 году они будут работать во всех школах Арктики. Также в арктических регионах уже работают четыре мобильных «Кванториума».

Большую помощь в развитии системы образования в Арктике окажет цифровая образовательная среда. Возможность получать знания вне зависимости от места нахождения особенно востребована в регионе, учитывая, что часть школьников принадлежит к кочевым народам России.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цель которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Российская Федерация председательствует в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.