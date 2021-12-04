Кабмин предлагает разрешить объединение территорий опережающего развития

00:27 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1135408-7

Территории опережающего развития, расположенные в одном регионе, можно будет объединять. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.

Документ, принятый в первом чтении 26 мая, предполагает ускорение процесса подачи и рассмотрения заявок на получение статуса резидента ТОР, созданной на Дальнем Востоке. Для этого разрешается подавать заявку с соответствующим пакетом документов в электронной форме. Также кабмин хочет создать перечень видов экономической деятельности, которые нельзя вести в ТОР. Это упростит процесс принятия решений об их создании.

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Согласно документу, объединение действующих территорий опережающего развития в рамках одного региона будет происходить по решению правительства. При этом льготы резидентов территорий сохранят. Как ранее заявил глава кабмина Михаил Мишустин, новые нормы позволят более рационально и эффективно использовать земельные участки и устранят избыточные административные барьеры в сфере земельных отношений и строительства.

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