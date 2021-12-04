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Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России" исполнение народной программы

Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России" исполнение народной программы

Исполнение взятых на себя социальных гарантий и обязательств по народной программе станет ключевой задачей "Единой России" на ближайшее время, уверен депутат Госдумы, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

«Я в "Единой России" человек пока новый, а если говорить об общественной жизни, то она была связана с Народным Фронтом. Но в партии мне импонирует то, что на первое место "Единая Россия", также как и общественники, ставит реальные дела. Любой закон, инициатива или партийный проект, идут от земли, опираются на мнения людей в деревнях, селах, городах и регионах и затем находят отражение в бюджете страны, подкрепляются финансово, - написал он на своей странице в Facebook.

Парламентарий добавил, что наравне с политиками над народной программой работали порядка 2 миллионов человек из разных уголков страны, включая самые удаленные территории.

"Сейчас, уже работая в статусе депутата Государственной Думы я вижу, какую большую работу ведет партия, объединяя различные площадки и институты в реализации значимых социальных проектов. Так, организованные в период пандемии волонтерские центры партии "Единая Россия" во всех регионах с участием общественных добровольческих организаций, сегодня продолжают работу. Помощь врачам, жителям, организация работы колл-центров и многое другое, что позволяет в не простое пандемическое время сохранять стабильность и веру в будущее", - отметил он.

Кастюкевич отметил, что в отличие от других политических партий и сил, "Единая Россия" не боится обновления. По результатам осенних выборов практически на половину обновился состав Фракции ЕР в Госдуме.

"В числе депутатов новой волны, как принято сейчас говорить, оказался я и мои коллеги из числа общественников и волонтеров. Это важный шаг, потому что, как отметил сегодня Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда, необходимо усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств. Приоритеты расставлены, задачи получены. Впереди много интересной работы. Все только начинается", - заключил депутат.

О теме волонтерства в ходе съезда "Единой России" упомянула и депутат Госдумы руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева.

"Сегодня так много было сказало о реальных делах партийцев. О помощи людям. Центральной темой практически каждого обращения было волонтерство. Не понаслышке знаю, насколько это важно. Благодаря деятельности добровольцев граждане получают реальную помощь ежедневно, ежеминутно. То, что делают волонтеры, мы – депутаты, реализуем в законопроектах, с каждой принятой поправкой мы помогаем людям, делаем их жизнь проще и лучше", - написала она на странице в соцсети. 

Она добавила, что за 19 лет членства в партии стала свидетелями существенных изменений в развитии страны.

 «Сделано многое: в развитии экономики, социальных мер поддержки, укреплении позиций нашей родины. Приятно быть причастной к этим переменам. Сегодня в работе мы точно знаем на что стоит ориентироваться – на интересны граждан, именно поэтому будем реализовывать предложения "Народной программы", составленной именно Вами», - заметила депутат.

Также Рябцева поблагодарила партию за избрание в Генеральный совет "Единой России".

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По материалам: uposters.ru

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