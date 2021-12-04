Кириенко предложил увеличить число детских и подростковых психиатров и создать центры для детей с ОВЗ

Вадим Карасев

4 декабря победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ презентовали свои инициативы, рассказали о перспективах развития и необходимой помощи на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

С авторами проектов встретились: Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"У нас достаточное количество инструментов для самостоятельного решения вопросов. Просьба максимально использовать эту инфраструктуру, в ней еще много возможностей, которые не использованы. Нам крайне полезна обратная связь: каждую ситуацию в ручном режиме не решишь. Для меня важно понимать, какие институциональные решения еще важно создать. Обменивайтесь опытом, используйте наиболее удачные кейсы при возникающих вопросах", – сказал финалистам Кириенко.

Сергей Иевков из Санкт-Петербурга с проектом "Благотворительная больница" помогает бездомным и малоимущим, а также людям, которые не могут получить помощь от врачей в госучреждениях. Молодой человек организовал вакцинацию от коронавируса для людей без документов на уровне города. Сергей считает необходимым внести изменения в федеральное законодательство для упрощения процесса вакцинации в других регионах.

В Алтайском крае Анна Манойленко организовала сбор вещей для малоимущих и многодетных семей в рамках проекта "Добрые вещи". Каждый человек может принести вещь в хорошем состоянии и взять любую понравившуюся. Проект пользуется популярностью у жителей города. По мнению Анны, отдельное помещение позволит увеличить число благополучателей.

Анастасия Гилеева из Пермского края обозначила проблему доступности образования школьников с ограничениями по здоровью. В проекте "Особый случай" она создает качественный видеоконтент специальных адаптированных занятий для детей с ОВЗ. Автор инициативы предложила создать особые образовательные условия для каждого ребенка в пяти пилотных регионах.

В Республике Калмыкия помогают пожилым людям, ветеранам, маломобильным гражданам, одиноким и многодетным родителям в улучшении жилищных условий. В проекте "Отделка 08" Баин Аксенов делает ремонт, помогает привести в порядок ветхое жилье. Молодой человек отметил необходимость в машине, которая позволит оказывать помощь оперативнее.

Наталья Треушникова из Москвы занимается профилактикой подросткового суицида. Гости проекта "вМесте" рассказывают о своем подростковом возрасте, становлении себя как личности на пути к признанию, проблемах, которые казались слишком большими, чтобы их решить. Наталья обозначила нехватку детских и подростковых психиатров для улучшения ментального здоровья молодого поколения.