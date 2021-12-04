Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда собрали первый народный советский автомобиль

Когда собрали первый народный советский автомобиль

01:07  Автор: Анна Шушкина



75 лет назад, 4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

Четырёхместная «легковушка» представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38», за исключением некоторых отличий, и развивала максимальную скорость 90 км/ч.

Выпускать новый советский автомобиль предложил сам руководитель СССР Иосиф Сталин. «Опель-Кадет К38» понравился Сталину ещё до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». Зато «Опель» его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль.

Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырёхдверного Кадета и сделали два четырёхдверных прототипа под маркой «КИМ-10-52». Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен.

День 4 декабря в истории


В июле 1945 года после победы в Великой Отечественной войне по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400».

Серийное производство автомобиля началось 1947 году, он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором. За годы производства «Москвича-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета.

В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция — «Москвич-402».



#авто #история #СССР


253
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Модный дайджест: от вечеринок в Москве и Майами до праздничной кампании Бейонсе с детьми Риз Уизерспун
Модный дайджест: от вечеринок в Москве и Майами до праздничной
Mass Effect: Legendary Edition все ближе к релизу в Game Pass и EA Play
Mass Effect: Legendary Edition все ближе к релизу в Game Pass и EA
Ульяновский пенсионер пожаловался в полицию на друзей, укравших у него кастрюлю супа
Ульяновский пенсионер пожаловался в полицию на друзей, укравших у
Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я – профессионал"
Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,

Топ на сегодня

Лолита Милявская сообщала, что ее приняли за трансвестита
Лолита Милявская сообщала, что ее приняли за трансвестита
Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности
Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"

Еще по теме

Сегодня день рождения «Москвича-400»
Почему остановили выпуск «Москвича»?
На Пулковском шоссе ночью полыхала иномарка
«Ауди» перевернул «Опель» на Кантемировской улице