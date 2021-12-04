Когда собрали первый народный советский автомобиль

01:07 Автор: Анна Шушкина

75 лет назад, 4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

Четырёхместная «легковушка» представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38», за исключением некоторых отличий, и развивала максимальную скорость 90 км/ч.

Выпускать новый советский автомобиль предложил сам руководитель СССР Иосиф Сталин. «Опель-Кадет К38» понравился Сталину ещё до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». Зато «Опель» его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль.

Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырёхдверного Кадета и сделали два четырёхдверных прототипа под маркой «КИМ-10-52». Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен.

День 4 декабря в истории

В июле 1945 года после победы в Великой Отечественной войне по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400».

Серийное производство автомобиля началось 1947 году, он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором. За годы производства «Москвича-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета.

В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция — «Москвич-402».

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