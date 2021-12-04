Крашенинников назвал высокими штрафы до 5 млн рублей за поддельные сертификаты о вакцинации

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:46 Автор: Виктория Карташева

Источник: Интерфакс

Вопросы ответственности за распространение поддельных сертификатов о вакцинации нужно решать, однако штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц выглядят завышенными. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает Интерфакс.

В ноябре Минздрав подготовил законопроект, устанавливающий штрафы за публикацию в СМИ и интернете предложений о продаже поддельных медицинских документов. Согласно документу, Гражданам за подобное нарушение придётся выплатить от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, компаниям — от 500 тысяч рублей до миллиона. За повторное нарушение юрлица должны будут выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей.





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Отвечая на вопрос об этих штрафах, Крашенинников отметил, что «тема, затронутая в проекте закона, актуальная, но меру нужно соблюдать». При этом, по его мнению, «надо быть аккуратными в штрафах и в системах наказания».

С марта этого года Роскомнадзор удалил или заблокировал 4668 сайтов, где россияне могли приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 или QR-коды. Покупателям таких фейковых документов грозит ограничение свободы, исправительные работы или заключение на срок до одного года.

#здоровье #коронавирус

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