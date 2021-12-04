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Литва упрашивает Евросоюз помочь с санкциями против Китая

Литва упрашивает Евросоюз помочь с санкциями против Китая

Литва нуждается в помощи Евросоюза, чтобы ответить Китаю на таможенные ограничения против своих экспортеров, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, Литва как часть ЕС не может самостоятельно ответить Пекину.

"Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие", - пояснил дипломат, которого цитирует Delfi.

Он подчеркнул, что таможенные системы стран ЕС регулирует Еврокомиссия и она должна вмешаться в ситуацию на стороне Вильнюса.

Ранее стало известно, что Китай вычеркнул Литву из своего таможенного реестра, вследствие чего литовские экспортеры потеряли возможность ввозить свои товары в КНР. После этого представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Еврокомиссия изучает ситуацию.

Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах после открытия представительства Тайваня в республике. Пекин, который считает Тайвань частью КНР, отозвал своего посла и предписал литовскому покинуть страну, а также отменил железнодорожные перевозки через Литву.


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По материалам: uposters.ru

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