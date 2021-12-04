Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Любовь правит миром, поэтому любовный гороскоп в каком-то смысле можно считать самым главным среди всех остальных. Советы астрологов направят вас по верному пути в этот отрезок времени.

Для привлечения счастья в амурной сфере эксперты советуют помнить о том, что сейчас как никогда актуален закон бумеранга. Старайтесь делать для своей второй половинки больше добра, чтобы это добро возвращалось вам сторицей. То же самое касается и только зарождающихся отношений.

Овен

Овнам для достижения высоких результатов в любви необходимо стать мудрее. Для этого придется обойти стороной шесть ловушек, которые мешают наискорейшему духовному росту. Астрологи рекомендуют как можно скорее избавиться от негативных эмоций и достичь внутренней гармонии. Чтобы стать привлекательнее, стоит отдохнуть от рутины, взять пару дополнительных выходных. Большую пользу принесут советы старших.

Телец

Тельцы обладают умеренной эмпатией, но на этой неделе звезды усилят ее в разы. У этого есть свои плюсы и минусы, поэтому придется научиться видеть их все. Что касается жизни Тельцов в целом, то им необходимо равновесие и баланс во всем. Так любовная удача их не покинет в нужный момент. В амурных вопросах можно и даже нужно прислушиваться к внутреннему голосу. В сложных ситуациях близкий человек поймет и поддержит Тельцов.

Близнецы

Если партнер будет осуждать и критиковать Близнецов без цели, то это будет указывать на то, что пора временно дистанцироваться и решить для себя, стоит ли продолжать такие отношения. Для укрепления биополя и повышения привлекательности Близнецам стоит начать борьбу с вредными привычками. Эффективные заговоры в этом плане будут очень кстати. Для того чтобы изменить жизнь, придется изменить себя.

Рак

Ракам придется проявлять лидерские качества в любви. Возможно, придется направлять себя и своего любимого человека по верному вектору. Наиболее актуальным это будет в конце недели. Астрологи советуют Ракам обратить внимание на пять мудрых истин, которые помогут привлечь им в свою жизнь больше любви. У одиноких Раков наступает благоприятное время для флирта и знакомств.

Лев

Львы относятся к самым искренним Знакам Зодиака. На этой неделе их честность и открытость помогут им произвести правильное впечатление на кого угодно. Главное — не перегибать палку, превращая честность в прямолинейность. Львы будут склонны к спонтанности, поэтому им стоит быть чуточку осторожнее. Если вторая половинка не будет согласна с их идеями, то не нужно наседать слишком сильно.

Дева

Осень полезным для Дев и для укрепления отношений в паре станет совместный творческий процесс. Девам и их второй половинке удастся решить вместе сложные жизненные проблемы и задачи. Свободным Девам тоже важно проявлять креативность во всех сферах. Главное — избегать общения с неприятными людьми, чтобы они не навели на Дев любовную порчу.

Весы

На этой неделе звезды и планеты не будут давать Весам достаточное количество энергии, поэтому придется искать их в других местах. Этим людям стоит помнить о своих зодиакальных источниках силы. Они помогут наполниться силой и уверенностью, что в любви будет приносить большую пользу. Весам как воздух сейчас нужна любовь к самим себе и уверенность. Такие Весы смогут привлечь внимание противоположного пола.

Скорпион

Комфортная обстановка, приятные вечера, интересный досуг и поменьше негатива: вот самый лучший рецепт любовного счастья для Скорпионов. Стать позитивнее Скорпионам помогут также семь советов, меняющих жизнь. Еще для сохранения и приумножения привлекательности Скорпионам стоит лучше высыпаться. Хорошее самочувствие поможет обрести уверенность и привлекать восхищенные взгляды.

Стрелец

В опасный субботний день 11 декабря необходимо уделить время своим потребностям. Можно заняться хобби, чтобы как следует отдохнуть. У опасного аспекта Венеры и Плутона для Стрельцов будет и положительная сторона — он поможет им развязать кармические узлы. Любовная сфера на этой неделе может отойти на второй план, но ближе к выходным она потребует определенного внимания Стрельцов.

Козерог

Пришло время ознакомиться с шестью простыми истинами, которые помогут Козерогам стать сильнее. Эта неделя прекрасно подходит для саморазвития. Если Козероги смогут посмотреть на мир под другим углом, то получат много полезных знаний, которые впоследствии смогут использовать для привлечения любви, произведения впечатления на окружающих людей.

Водолей

Не исключено, что ночные светила помогут Водолеям исполнить их заветные желания. Это касается всех сфер жизни — и любви в том числе. Чтобы эти желания исполнялись быстрее, нужно помнить о советах экспертов. Всем Водолеям, которые уже находятся в отношениях, стоит сфокусироваться на помощи второй половинке. Любимый человек обязательно оценит это по достоинству.

Рыбы

Семейным Рыбам необходимо как можно скорее избавиться от вещей, которые крадут энергию в доме. Это поможет им достичь гармонии в отношениях, повысить радость, получаемую от совместных дел. Про такие периоды говорят: «На войне все средства хороши». На любовном фронте сейчас действительно нужно бороться за свое счастье, используя любые доступные методы.