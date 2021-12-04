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Лунный день сегодня 4 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 4 декабря 2021 года

Обрести уверенность и не привлечь неудач помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. С их помощью получится использовать энергетику ночного светила и созвездий себе во благо.


Первая суббота декабря будет довольно пассивным днем. В эти сутки эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить и отказаться от суеты, чтобы исключить ошибки и создание новых трудностей. Лучше всего провести сутки в уединении и заняться духовными практиками, направленными на освобождение от стресса и проблем.

Фаза Луны: 1 лунный день, Новолуние в Стрельце. Сутки подходят для самоанализа и подведения итогов, а также освобождения от иллюзий, мешающих продвижению дел и привлечению удачи.

Магнитные бури 4 декабря: солнечная активность не навредит самочувствию. Магнитных бурь на 4 декабря не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


уединение;
духовные практики;
освобождение от сомнений и тревог;
подведение итогов;
планирование;
наведение порядка в доме.

Что отпугнет успех в этот день


суета;
необдуманные решения;
финансовые операции;
ссоры;
резкая смена планов.

Домашние дела по лунному календарю

В день Новолуния благоприятно наводить порядок в своем жилище. Дел не должно быть много, чтобы не переутомиться, поэтому важно отдыхать и выбрать для себя работу, которая не требует колоссальных затрат энергии. Подходят эти сутки и для уединения, творческой работы и приготовления новых блюд. Спешить в день Новолуния не стоит, как и посещать шумные места.

Одежда и талисманы в эту субботу

Новолуние — день, когда энергетику пространства важно не нарушать суетой и паникой. Астрологи рекомендуют выбирать нейтральные цвета в одежде, чтобы не провоцировать себя и окружение на сильные эмоции. Идеальными будут серые, бежевые и синие оттенки.

Из талисманов на этот день лучше всего подойдут изделия из серебра, защищающие от негативной энергетики, а также минералы яшма, малахит и янтарь. Такое сочетание поможет сохранить позитивный настрой и без труда выполнить запланированные дела.

Любовь и общение 4 декабря

В день Новолуния новые знакомства могут привести к разочарованию в будущем, поэтому астрологи рекомендуют не настраиваться на серьезные отношения. Тем, кто уже нашел вторую половинку, важно заботиться об избранниках и проявить чуткость, чтобы исключить конфликты и разногласия. Позаботиться важно не только о близких, но и о себе6 если нет настроения, то день лучше всего провести в уединении.

Финансы и работа в 1 лунный день

Новолуние — не время для активных действий. В такой день лучше всего заниматься планированием и подведением итогов, завершением текущей работы. 4 декабря отказаться стоит от принятия ответственных решений, если они спонтанны, а также не проводить крупных сделок, чтобы не попасть в руки мошенников.


Настроение и здоровье по лунному календарю

В день Новолуния сил не так много, поэтому важно делать паузы в делах и отдыхать, восстанавливая запасы энергии. Астрологи рекомендуют заняться собственным здоровьем, начать курс оздоровительных упражнений, а также позаботиться об укреплении иммунитета, чтобы встретить новогодние праздники полными сил и здоровья.

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По материалам: dailyhoro.ru

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