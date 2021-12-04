Лунный календарь благоприятных дней в 2022 году

Вадим Карасев

Провести 2022 год успешно помогут рекомендации астрологов. Узнав о том, какие дни будут самыми благоприятными по энергетике, будет проще привлекать успех и решать поставленные задачи.

Успех и удача ходят рука об руку, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие дни 2022 года будут самыми благоприятными по энергетике, чтобы обрести процветание. Своевременные рекомендации помогут составить планы, чтобы в будущем не терять времени даром и приступать к решению серьезных вопросов.

Январь

1 января: 2022 год начнется с убывающей Луны в Стрельце. Этот день подходит для решения вопросов по недвижимости и обучения с целью расширить горизонты.

5 января: энергетика растущей Луны в Водолее подходит для переговоров и заключения сделок. В среду принимать решения нужно обдуманно, чтобы исключить ошибки.

12 января: рост Луны в Тельце — один из самых благоприятных дней месяца. В эти сутки любые действия обретают дополнительный импульс и исполняются смелые мечты.

13 января: энергетика этих суток под эгидой растущей Луны в Близнецах подходит для путешествий и командировок, воплощения в жизнь планов и задач.

19 января: под эгидой убывающей Луны во Льве лучше всего избавляться от страхов и привычек, блокирующих энергетику.

27, 29 января: убывающая Луна в Стрельце — время для ведения торговли и дел, касающихся юриспруденции.

Февраль

1 февраля: Новолуние в Водолее будет гармоничным днем с благоприятной энергетикой. В этот день обновляется энергия и появляется возможность развиваться в любом направлении.

9 февраля: под влиянием растущей Луны в Тельце занимаются решением финансовых вопросов. Отсутствие спешки и умение слышать себя помогут прийти к успеху и не допустить ошибок.

10 февраля: растущая Луна в Близнецах дает возможность справиться с любыми препятствиями и обрести свободу, чтобы принимать самостоятельные решения.

17 февраля: влияние убывающей Луны в Деве располагает к романтическим отношениям и ведению дел, связанных с финансовыми операциями.

22 февраля: этот день пройдет под эгидой убывающей Луны в Скорпионе. Эти сутки подходят для строительства планов и освобождения от всего наносного, что мешает развитию.

28 февраля: последний день февраля будет во власти убывающей Луны в Водолее. Важно завершить зиму в хорошем настроении и уделить время делам, касающимся жилищных вопросов.

Март

3 марта: рост Луны в Рыбах располагает к завершению текущей работы и заботе о своем самочувствии. Своевременный отдых поможет оставаться активными и полными сил для привлечения позитивных перемен.

7, 8 марта: эти дни пройдут под управлением растущей в Тельце Луны. В этот период обостряется интуиция, благодаря которой удастся привлечь позитивные перемены и решить сложные задачи.

16 марта: рост Луны в Деве благоволит принятию ответственных решений. Общение с близкими также будет удачным и поможет укрепить семейные узы.

23, 24 марта: в эти дни Луна убывает в созвездии Стрельца. Время удачно для физической активности, путешествий и решения бюрократических вопросов.

29, 30 марта: конец марта Луна проведет в Рыбах. Энергетика убывающего ночного светила подходит для решения старых проблем.

Апрель

6, 7 апреля: рост Луны в Близнецах — удачное время для решения вопросов, которые не требуют усидчивости и кропотливой работы.

14 апреля: решать финансовые вопросы будет проще под влиянием растущей Луны в Деве. Энергетика созвездия поможет найти верные решения и сосредоточиться на важных делах.

18 апреля: Луна убывает и в союзе с созвездием Скорпиона наделяет пространство энергетикой радости и раскрепощения. Сутки подходят для планирования и общения.

23 апреля: убывающая фаза Луны в союзе с Водолеем подходит для организации мероприятий, обучения и внедрения новых идей.

Май

1 мая: первый майский день пройдет во власти растущей в Тельце Луны. Энергетика суток благоприятна для решения любых финансовых вопросов.

3 мая: в этот день под эгидой растущей Луны в Близнецах энергия возрастает, и ее выгодно направлять на дела, которые не требуют пристального внимания. Астрологи рекомендуют настроиться на позитив, чтобы справиться с возникающими трудностями без проблем.

5 мая: один из самых благоприятных дней мая пройдет во власти растущей Луны в Раке. День хорош для развития спящих талантов.

10, 11 мая: рост Луны в Деве — время для принятия ответственных решений, следования планам и обретения гармонии.

17 мая: этот день выгодно отличается по энергетике. Убывающая Луна в Стрельце — время для поездок, отдыха и обретения внутренней свободы.

21, 22 мая: получать новые знания, перенимать опыт и строить планы лучше всего во время пребывания убывающей Луны в Водолее.

27, 28 мая: ночное светило продолжает убывать в Тельце. Астрологи рекомендуют посвятить время решению финансовых вопросов и создания уюта в доме.

31 мая: последний день весны удачен для оздоровительных процедур, воспитания в себе лучших черт характера и ведения активного образа жизни. Этому способствует растущая в Близнецах Луна.

Июнь

4, 5 июня: сильная энергетика созвездия Льва в сочетании с растущей Луной подходит для налаживания контактов, повышения авторитета и принятия мудрых решений.

9 июня: праздничный день пройдет под эгидой растущей Луны в Весах. День удачен для творческой работы, неспешного принятия важных решений и борьбы с сомнениями.

13 июня: рост Луны в Стрельце удачен для важных начинаний и решительных действий. Астрологи рекомендуют быть самостоятельными и никому не давать вмешиваться в дела.

15, 16 июня: два дня убывающая Луна проведет в созвездии Козерога. Астрологи рекомендуют заняться решением вопросов, связанных с недвижимостью, а также уделить время личным отношениям.

26, 27 июня: под влиянием убывающей Луны в Близнецах хорошо заниматься завершением старых или ранее оставленных дел, работой над ошибками и пересмотром планов.

30 июня: завершает месяц Луна в Раке. Энергетика растущего ночного светила подходит для отлаженной работы и завершения текущих проектов.

Июль

4, 5 июля: рост Луны в Деве — время для решительных действий. В эти дни будет проще заниматься делами, которые требуют усидчивости и копотливой работы.

9, 10 июля: заниматься решением важных решений лучше всего во время пребывания растущей Луны в Скорпионе. Эти дни хороши для высвобождения энергии, чтобы обрести успех.

12 июля: обрести хорошую репутацию и привлечь удачу поможет энергетика растущей Луны в Стрельце. Важно провести день без спешки и изучить важные вопросы в уединении, чтобы не упустить ничего важного.

21 июля: убывающая Луна в Тельце — идеальное время для планирования и подведения итогов своей работы. Это поможет исключить неприятности в будущем и избежать роковых ошибок.

26, 27 июля: в эти дни убывающая Луна будет в Раке. Энергетика суток подходит для решения старых вопросов, поиска ответов и обретения внутренней свободы, необходимой для принятия ответственных решений.

31 июля: под влиянием растущей Луны в Деве важно сосредоточиться на решении важных вопросов. При условии кропотливой работы и отказа от поверхностных суждений успех не заставит себя ждать.

Август

2, 3 и 4 августа: рост Луны в Тельце располагает к ведению ответственных дел, связанных с работой и бизнесом. При условии самоорганизованности и ответственности получится выйти на новый уровень успеха.

7, 8 августа: рост Луны в Стрельце — время для выполнения любых задач. Успех и процветание не заставят себя ждать, если не отступать и не бояться неизвестности.

11 августа: при росте Луны в Водолее удача не отвернется, если заниматься действительно важными делами, продвигать новые идеи и менять жизнь к лучшему.

17, 18 и 19 августа: три дня убывающая Луна проведет в знаке Тельца. Это время удачно для духовных практик, очищающих сознание, уединения и пересмотра планов на будущее.

25 августа: Луна убывает во Льве, и этот день благоприятен для решения вопросов, связанных с запланированными дорогими покупками, в том числе жилища или автомобиля. Астрологи рекомендуют также перенимать опыт мудрых наставников.

Сентябрь

1, 2 сентября: начало осени будет оптимистичным. Растущая Луна в Скорпионе пробуждает интуитивные способности, благодаря которым удастся воплотить в жизнь смелые планы и избежать проблем.

3 сентября: решать бюрократические вопросы, заключать сделки и проводить финансовые операции лучше всего в период, когда растущая Луна переходит в Знак Скорпиона.

7 сентября: рост Луны в Водолее — время для принятия важных решений и реализации планов. Астрологи рекомендуют верить в свой успех и не отступать перед трудностями.

16, 17 сентября: под влиянием убывающей Луны в Близнецах астрологи рекомендуют совершать запланированные путешествия и не отказываться от командировок. Вдали от дома появится возможность обзавестись полезными деловыми связями.

23, 24 сентября: решать тянущиеся из прошлого дела и ставить точку в сложных вопросах будет проще во время нахождения убывающего ночного светила в Деве.

28 сентября: убывающая Луна в Скорпионе — время для активной работы. В этот день выгодно заключать сделки, связанные с торговлей и организовывать встречи с деловыми партнерами.

Октябрь

1 октября: второй месяц осени — время для обучения и романтического общения. Энергетика растущей Луны в Стрельце поможет обрести успех.

5, 6 октября: рост Луны в Водолее — время для разрешения ранее отложенных вопросов. Энергетика этих дней позитивна, и проблем не возникнет.

11, 12 октября: Луна убывает в Тельце, и это время подходит для решения финансовых вопросов, а также наведения порядка в своем доме для обретения уюта и комфорта.

19, 20 октября: Луна убывает во Льве. Этот период предназначен для разрешения накопившихся вопросов без суеты и спешки.

25, 26 октября: Новолуние в Скорпионе — идеальное время для обновления и пересмотра планов. 26 числа наступает время для общения с близкими и укрепления семейных уз.

28, 29 октября: рост Луны в Стрельце подходят для торговых операций и вдумчивой работы, направленной на обретение благополучия.

Ноябрь

1, 2 ноября: последний месяц осени начнется с растущей Луны в Водолее. В эти дни удача будет на стороне тех, кто внедряет новые технологии и не боится менять планы, отказываясь от устаревших идей.

10, 11 ноября: убывающая Луна в Близнецах подходит для творческой работы и развития врожденных способностей. Гармоничные по энергетике дни не стоит нарушать суетой.

15, 16 ноября: дни убывающей Луны во Льве — время для обретения душевной свободы и получения нового опыта.

22 ноября: убывающая Луна в Скорпионе наделяет пространство позитивной энергетикой. День подходит для воплощения в жизнь раннее составленных планов.

24 ноября: Новолуние в Стрельце будет гармоничным днем. В это время легко решаются бюрократические дела и легче решать жилищные вопросы.

29 ноября: рост Луны в Водолее способствует смелым начинаниям. Развитие получат дела, в которые внедряют новые технологии.

30 ноября: последний день ноября растущая Луна проведет в Рыбах. Деловая активность в такое время принесет свои плоды, если не спешить с принятием важных решений.

Декабрь

6 декабря: рост Луны в Тельце — отличное время для решения финансовых вопросов, возвращения долгов и вложений с целью обретения материальной стабильности.

7 декабря: Луна в Близнецах подходит для энергичных дел, выполнить которые не составит труда. День удачен для заключения выгодных сделок.

14, 15 декабря: убывающая Луна в Деве подходит для путешествий и дел, связанных с привлечением новых сотрудников в бизнес.

20 декабря: под влиянием убывающей Луны в Скорпионе легко завершаются оставленные ранее дела. Астрологи рекомендуют посвятить день решению накопившихся вопросов.

21 декабря: в период, когда Луна убывает в Стрельце, важно перенимать опыт мудрых наставников и относиться к работе без поверхностных суждений.

29 декабря: рост Луны в Рыбах подходит для романтического общения, перевода отношений на более высокий уровень и новых знакомств.