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Мадонна ответила на критику рэпера 50 Cent, который высмеял ее откровенную фотосессию

Мадонна ответила на критику рэпера 50 Cent, который высмеял ее откровенную фотосессию

Мадонна и 50 Cent вступили в перепалку в соцсетях, которая закончилась извинениями рэпера. Конфликт был спровоцирован скандальной фотосессией 63-летней певицы, из-за которой на нее обрушился шквал критики. Поп-икона снялась в полуобнаженном виде, показав ничем не прикрытую грудь.



Кертис Джексон (настоящее имя 50 Cent. — Прим. ред.) не оценил артистического видения Мадонны. В своем инстаграме 46-летний рэпер высмеял поп-диву, прокомментировав одну из ее фотографий так:

Поглядите на Мадонну под кроватью, которая все еще пытается делать это "как девственница" в свои 63 (намек на альбом Мадонны Like a Virgin 1984 года. — Прим. ред.).


50 cent

Мадонна в ответ опубликовала в сторис совместный снимок с Кертисом, сопроводив его подписью:

Поглядите на 50 Cent, притворяющегося моим другом. Теперь ты решил поливать меня грязью! Полагаю, твоя новая карьера — унижать других в соцсетях. Это самый низкий поступок, какой ты только мог совершить как артист и как взрослый человек.

Певица добавила, что 50 Cent просто "завидует ей", потому что боится, что в ее возрасте сам станет скучным и не будет выглядеть так же хорошо, как она.



После этого разговор переместился в твиттер, где 50 Cent извинился перед Мадонной — но скорее формально, потому что в его словах все же читалась ирония:

Похоже, я обидел Мадонну, раз она откопала нашу старую фотографию с MTV 2003 года, ок. Прости, я не хотел задеть твои чувства, просто сказал то, о чем подумал, когда увидел фото. Надеюсь, ты примешь мои извинения.


Попадать в скандалы из-за фотосессий, похоже, становится новым хобби Мадонны. Не так давно она попала под огонь критики из-за снимков, в которых многие разглядели оправдание домашнего насилия. Вскоре после этого Мадонна сама ополчилась на Instagram из-за того, что ее фото подверглись цензуре.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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