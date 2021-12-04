Майнинговая компания TeraWulf привлекла $200 млн за счет кредита и новых акций

Ориентированная на возобновляемые источники энергии TeraWulf привлекла $200 млн посредством долгового и акционерного финансирования. К лету 2022 года майнинговая компания намерена повысить хешрейт биткоина до 6 EH/s.

"TeraWulf's ability to raise private capital underscores the attractiveness of bringing a new paradigm for cryptocurrency mining to the public markets," said Paul Prager, Chairman and Chief Executive Officer of TeraWulf. "https://t.co/jdXxueu1L6 — TeraWulf (@TeraWulfInc) December 2, 2021

Средства предоставили индивидуальные и институциональные инвесторы. $123,5 млн TeraWulf привлекла в виде трехлетнего старшего кредита с обеспечением, $76,5 млн — за счет соглашения о подписке на допэмиссию акций.

Для добычи биткоина фирма намерена использовать ядерную, солнечную и гидроэнергии.

К 13 декабря TeraWulf планирует завершить слияние с представленной на Nasdaq компанией IKONICS и получить публичный статус. Акции получат тикер WULF.

Напомним, Marathon разместит более 100 000 биткоин-майнеров на объектах Compute North. Последняя продолжает строительство новых дата-центров с ориентацией на возобновляемую электроэнергию.

Ранее майнинговая компания GRIID объявила, что станет публичной через слияние со SPAC. Компания придерживается стратегии покупки безуглеродной энергии.



