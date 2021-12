Майнинговая компания TeraWulf привлекла $200 млн за счет кредита и новых акций

Ориентированная на возобновляемые источники энергии TeraWulf привлекла $200 млн посредством долгового и акционерного финансирования. К лету 2022 года майнинговая компания намерена повысить хешрейт биткоина до 6 EH/s.

"TeraWulf's ability to raise private capital underscores the attractiveness of bringing a new paradigm for cryptocurrency mining to the public markets," said Paul Prager, Chairman and Chief Executive Officer of TeraWulf.