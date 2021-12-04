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Майнинговая компания TeraWulf привлекла $200 млн за счет кредита и новых акций

Майнинговая компания TeraWulf привлекла $200 млн за счет кредита и новых акций


Ориентированная на возобновляемые источники энергии TeraWulf привлекла $200 млн посредством долгового и акционерного финансирования. К лету 2022 года майнинговая компания намерена повысить хешрейт биткоина до 6 EH/s.



Средства предоставили индивидуальные и институциональные инвесторы. $123,5 млн TeraWulf привлекла в виде трехлетнего старшего кредита с обеспечением, $76,5 млн — за счет соглашения о подписке на допэмиссию акций.


Для добычи биткоина фирма намерена использовать ядерную, солнечную и гидроэнергии.


К 13 декабря TeraWulf планирует завершить слияние с представленной на Nasdaq компанией IKONICS и получить публичный статус. Акции получат тикер WULF.


Напомним, Marathon разместит более 100 000 биткоин-майнеров на объектах Compute North. Последняя продолжает строительство новых дата-центров с ориентацией на возобновляемую электроэнергию.


Ранее майнинговая компания GRIID объявила, что станет публичной через слияние со SPAC. Компания придерживается стратегии покупки безуглеродной энергии.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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