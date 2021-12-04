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Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо

Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Звезда «Comedy Woman», 50-летняя актриса Марина Федункив улучшила свой внешний вид с помощью инновационного метода. Врач показал, как изменилось лицо артистки. Марина Федункив больше года счастлива с итальянцем Стефано Маджи. Влюбленные познакомились в 2019 году, а в августе 2021-го скрепили свои чувства штампом в паспорте. Друзья пары в один голос твердят, что итальянец без ума от артистки и буквально пылинки с нее сдувает. Сама же звезда Comedy Woman рядом с молодым мужем расцвела. А не так давно уменьшила нос без операции. Марина Федункив не так давно посетила клинику эстетической медицины. Артистка решила омолодиться. И ей это удалось. Лечащий врач разместил фотографию знаменитости после преображения и рассказал, что Федункив делала с лицом.
Марина Федункив до и после преображения «Вот результат нашей работы с любимой Мариночкой! Были проведены следующие процедуры: стройное лицо, безоперационное уменьшение носа и программа стройный силуэт», - поведала медик на своей странице в Instagram. Особое внимание публики привлекла процедура безоперационной коррекции носа. Как пояснила врач, «это дренажная мезотерапия, которая направлена на выведение лишней воды и уменьшение кончика носа». За все манипуляции Марина отдала более 100 тысяч рублей.
Марина Федункив с мужем Результатом артистка осталась очень довольна. Правда, Федункив ничего не сообщила, оценил ли ее невероятное преображение молодой супруг Стефано Маджи. Ранее мужчина благотворно повлиял на жену, решившую заняться собой и привести себя в форму, которой у нее не было с юности. Напомним, совместный путь актрисы и бизнесмена началась в 2019 году. Они познакомились у общих друзей. Поначалу пара скрывала отношения от общественности. А потом последовала новость и о скорой свадьбе, которая прошла 29 августа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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