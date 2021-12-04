Материнский капитал смогут получить больше семей

00:37 Автор: Ольга Шульга

В случае смерти матери-иностранки отец детей сможет претендовать на получение положенного семье материнского капитала. Такие нормы содержит законопроект, внесенный Правительством в Госдуму.

Материнский капитал — это мера господдержки, которую сегодня могут получить женщины, родившие или усыновившие с 1 января 2007 года второго ребёнка или начиная с 1 января 2020 года — первого ребёнка. Претендовать на выплаты могут и мамы, родившие третьего ребёнка, если ранее они этим правом на господдержку не воспользовались. Есть такое право и у мужчин, которые воспитывают детей, чья мать россиянка умерла или была лишена родительских прав.

В том случае, если инициативу правительства поддержат, в 2022 году маткапитал смогут получить и отцы-одиночки, воспитывающие детей с российским гражданством и от умершей гражданки другого государства.

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов положительно оценил документ.

«Я вообще выступаю за то, чтобы было больше полномочий у отцов. Ведь не всегда мать готова получать маткапитал. Есть, к сожалению, матери, которые, родив ребёнка, полностью устраняются от его воспитания и оставляют его на попечении отца. А сами неизвестно где находятся и капитал для ребёнка не оформляют», — сказал «Парламентской газете» депутат.

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