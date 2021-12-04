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Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я – профессионал"

Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я – профессионал"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к российским студентам, призвал их не упускать возможности и зарегистрироваться для участия в пятом, юбилейном сезоне олимпиады. "Я – профессионал".

«Дорогие студенты! Сейчас у вас в жизни интересное, но очень непростое время: вы учитесь, осваиваете будущую профессию, делаете первые шаги к тому, чтобы через несколько лет стать высококлассными профессионалами. На этом пути очень важно выбрать себе дело по душе, найти свое призвание. Сделать это гораздо проще, когда есть возможность познакомиться со своей специальностью через практику. Такую возможность предоставляет вам Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал", – отметил министр.

Он добавил, что дипломанты состязаний смогут попасть на стажировки в лучшие профессиональные организации и начать там успешную карьеру.

"Как видите, олимпиада может обеспечить вам отличный старт в профессии. Я призываю вас не упускать прекрасные возможности, которые открываются перед вами. Уже сейчас и до 7 декабря вы сможете зарегистрироваться на пятый сезон олимпиады "Я – профессионал" на официальном сайте проекта. Регистрируйтесь, готовьтесь, участвуйте – желаю вам успехов!", – обратился к студентам Кравцов.

В 2020/2021 учебном году проводится пятый, юбилейный, сезон олимпиады "Я – профессионал". Студенты могут попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Ежегодно проводится их ревизия, при этом учитываются интересы студентов и меняющиеся условия рынка труда. В этом году на олимпиаде появилось сразу 9 новых дисциплин, в том числе одна педагогическая – "Классный руководитель". Состязания по этому направлению проведет МГПУ, один из 30 вузов-организаторов "Я – профи".

"Классный руководитель" дополнит пул педагогических направлений олимпиады, таких как "Педагогическое образование (основное)", "Специальное (дефектологическое) образование" и "Педагогическое образование (дошкольное)". Первые два направления также реализует МГПУ, а третье – НГПУ имени К. Минина.

На олимпиаде представлены и другие науки: естественные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические.

Регистрация на состязания стартовала 27 октября и продлится до 7 декабря. Традиционно олимпиада пройдет в два этапа. Отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап продлится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты "Я – профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.


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По материалам: uposters.ru

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