Модный дайджест: от вечеринок в Москве и Майами до праздничной кампании Бейонсе с детьми Риз Уизерспун

Вадим Карасев

На этой неделе светская жизнь бурлила — звезды едва успевали переезжать с вечеринки на вечеринку, ну а мы едва успевали следить за сменой локаций. В конце недели досматриваем все хроники, которые не попали в нашу светскую рубрику на неделе. А еще настраиваемся на праздничный лад с новой кампанией Бейонсе, в которой снялись ее дочери, а также дети Риз Уизерспун.

1.Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Наталья Давыдова на вечеринке WOS

Подготовка к Новому году у многих уже началась — праздничные вечеринки брендов на этой неделе следовали одна за другой. Представил новогоднюю коллекцию и дизайнер WOS Андрей Артемов. Гостей в бутике на Страстном бульваре он встречал вместе с Надеждой Оболенцевой. Она также стала героиней специальной съемки коллекции, которую сделал Алексей Киселев. Отметить старт продаж заглянули Ксения Собчак, Наталья Давыдова, Ксения Соловьева и другие.





Ксения СобчакНаталья Давыдова и Надежда ОболенцеваАндрей Артемов, Надежда Оболенцева, Ксения Собчак и Михаил ДруянОксана БондаренкоАндрей Артемов и Ксения СоловьеваАнна АнтимонийИрина КудринаМиранда МирианашвилиАнастасия РагозинаНаталья ОсманнКсения ТаракановаНина Галицкая

2.Равшана Куркова, Алена Долецкая, Диана Пожарская, Нино Нинидзе на вечеринке в честь открытия флагманского магазина Uniqlo

Своих друзей на этой неделе собрал и японский бренд Uniqlo. Повод был весомый — в ТЦ "Европейский" открылся крупнейший магазин бренда в России и Европе. В новом пространстве нашлось место не только рейлам с коллекциями, но и многим интерактивным зонам.

Например, есть уголок для детей, большой зал для печати футболок (можно создать и свой дизайн!), наглядные конструкции, с помощью которых можно больше узнать о переработке вещей, и зона отдыха, совмещенная с библиотекой и витриной для коллабораций Uniqlo с локальными брендами. Среди гостей вечеринки в честь открытия были Равшана Куркова, Алена Долецкая, которые недавно снялись в кампании бренда, Нино Нинидзе, Диана Пожарская и другие.





Равшана КурковаАлена ДолецкаяДиана ПожарскаяЭлеонора Севенард и Денис РодькинЛукерья ИльяшенкоЛюбовь АксеноваЯна КудрявцеваНино НинидзеИлья БачуринФедор Гамалея и Василиса Гамалея-ГусароваМурад ОсманнИгорь АндреевКсения Чилингарова

3.Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Виктория Шелягова на презентации бренда Loom by Rodina

Новую летнюю коллекцию на этой неделе презентовала дизайнер Светлана Родина. Для производства нарядов она использовала натуральный шелк из Бухары, ну в качестве главного акцента выбрала традиционные для сезона цветочные принты. Гостями презентации стали Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Виктория Шелягова и другие.





Ирина БезруковаВиктория ШеляговаОлеся СудзиловскаяАлина Крюкова и Светлана РодинаМаргарита ЛиеваДаниил Берг

4.Хейли Бибер, Зои Кравиц, Амбер Валетта на вечеринке Saint Laurent в Майами

Не сидели по домам на этой неделе и западные звезды. В Майами вечеринку для друзей устроил бренд Saint Laurent. Судя по фото, повеселились все на славу — смотрим фотоотчет и настраиваемся на выходные!





Хейли Бибер









Энтони Ваккарелло и Зои КравицАня РубикЗои КравицАмбер Валетта

5.Бейонсе с детьми и дети Риз Уизерспун снялись в праздничной кампании

На этой неделе Бейонсе представила праздничную кампанию коллаборации своего бренда Ivy Park и adidas, к съемкам в которой привлекла свою старшую дочь, девятилетнюю Блу Айви, а также четырехлетнюю Руми. Блу Айви уже снималась в кампаниях мамы и раньше. Появились в видео и новые лица — дети Риз Уизерспун, 22-летняя Ава и 18-летний Дикон, для которых это стало первым опытом съемок в модном видео. Присоединилась к касту и 18-летняя Наталья Брайант, дочь погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта.

Надя Бесчетникова