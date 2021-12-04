На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров

Вадим Карасев

На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров. Это обнаружили исследователи во время экспедиции по изучению моржа, сообщили в пресс-службе национального парка "Русская Арктика".

При проходе вокруг острова Ева-Лив люди увидели, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью исчез. А в центре мыса образовался пролив шириной три километра. Оказалось, что мыс был ледником и его оставшаяся часть также состоит изо льда, стоящего на морской отмели.

"Это открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, она устарела", — отметил директор нацпарка Александр Кириллов.

По словам экспертов, территория была открыта в 1894 году Фритьофом Нансеном. Путешественник предполагал, что нашел два острова, и даже назвал их двумя именами. Большой — Ева, в честь жены, а маленький — Лив, в честь дочери. Однако это был один цельный остров, площадь которого теперь ежегодно уменьшается, и, какой формы он станет в будущем, неизвестно.

Первые сообщения об отделении полуострова с мысом Месяцева от Евы-Лив появились в 2017 году. В этом году информацию удалось подтвердить. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера.

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