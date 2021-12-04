Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети считают, что они сошлись

Вадим Карасев

Вчера 30-летнюю Настю Ивлееву и 27-летнего Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) засняли вместе на ужине на Кипре. Скрывать факт совместного времяпрепровождения бывшие супруги не стали и опубликовали совместные кадры в своих соцсетях.





Кого только не встретишь не в России,

— написала Ивлеева.

А Элджей прокомментировал фото так:

Умираю без тебя, умираю.





Оказалось, что эти слова — из новой песни музыканта, которую он выпустил несколько часов назад. В сети полагают, что трек Элджей посвятил бывшей жене.

Бейби, я больше не хочу никогда и никого любить.И я тебя не подпущу, бейби, я должен быть один, без обид. Детка, все что хочешь забирай. Самой темной ночью я мечтаю встретить тебя снова. Я умираю, без тебя умираю,

— поет Элджей в песне.

Теперь поклонники пары думают, что телеведущая и певец могли сойтись, но Настя и Алексей вопросы фанатов о воссоединении игнорируют.

Брак пары продлился около двух лет. Расстались они мирно и даже совместно нажитое имущество на 150 миллионов рублей разделили без скандалов.

По словам Ивлеевой, причина распада их брака была в том, что они слишком поторопились со свадьбой, оказавшись не готовыми к семейной жизни. Она также призналась, что развод переживала тяжело и испытывала психологические проблемы.





По слухам, на Кипр Элджей приехал не только ради отдыха — на днях его заметили в иммиграционном центре острова, где он якобы решал вопрос с получением местного гражданства. На родине его обвинили в пропаганде наркотиков (как и его коллегу Моргенштерна, который сейчас вместе с женой находится в ОАЭ), после чего он Россию покинул.

Мариана Панкина