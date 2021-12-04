Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы

Азиза теряет надежды стать мамой из-за отказа певицы Наташи Королевой. Азиза теряет надежду на то, что однажды ей всё-таки удастся стать мамой. 57-летняя певица давно мечтала о рождении ребенка, однако проблемы со здоровьем и отсутствие рядом мужа делали её мечты несбыточными. В этом году она вышла замуж за молодого итальянца Александра Лортэ-Соколова. Перед свадьбой Азиза долго сомневалась, стоит ли ей создавать семью, учитывая, что она не сможет родить любимому ребенка, однако супруг поддержал её и заверил, что они вместе обязательно найдут способ стать родителями. Пара решила воспользоваться услугами суррогатной мамы, но встал вопрос — кто станет донором яйцеклетки? Сначала Азиза предложила «пожертвовать» донорский материал своей племяннице. Однако она получила отказ — для этой процедуры надо пройти слишком рискованную гормональную терапию.Азиза Потом певица попросила помощи у Наташи Королевой, которая в начале осени призналась, что уже однажды стала донором — в семье друга певицы подрастает её биологическая дочь. Азиза очень надеялась, что Королевой протянет ей руку помощи и осчастливит согласием. Однако исполнительница хита «Желтые тюльпаны» ответила отказом. «Оказывается, это настолько все сложно, вопрос так и не решился. Потому что Наташка Королева отказала», — сказала огорченная певица «Пятому каналу». Помимо всего прочего недавно Азиза перенесла тяжелую форму коронавирусной инфекции. Теперь ей предстоит долгое восстановление — пока что большую часть дня она проводит в лежачем положении. «Даже не знаю теперь уже… Может, забыть и смириться с этой ситуацией, Богу там виднее», — прощается певица со своими мечтами. Напомним, что на этой неделе вышел на связь Александр Серов, который несколько недель лечился от ковида в больнице. Врачам удалось спасти жизнь артиста, готовящегося к скорому рождению внука.