Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новая утечка о следующем BioShock: сеттинг, период времени

Новая утечка о следующем BioShock: сеттинг, период времени


В начале этой неделе уже появлялись слухи о новой игре серии BioShock, которая пока официально не анонсирована. Теперь слухи подкрепляет журналист Колин Мориарти, ими он поделился во время видео Sacred Symbols в пятницу, как сообщает VGC.

Журналист рассказал, что действие BioShock 4 (он подтверждает название Isolation, слухи о котором появлялись ранее) будет происходить в 1960-х годах в вымышленном антарктическом городе. Портал VGC отмечает, что это совпадает с тем, что им ранее рассказывали собственные источники. По сюжету игра будет связана с предыдущими играми BioShock, как отметил Мориарти:

Это происходит в антарктическом городе 1960-х годов под названием Бореалис. [Игра] имеет кодовое название «Parkside»… Мне сказали, что команда разработчиков имеет невероятную свободу действий, чтобы все сделать правильно. […] Внутри игра очень секретна и, по всей видимости, полностью закрыта. Видимо, есть склонность к тому, что они прекрасно понимают, что эту игру будут сравнивать с тем, что делает [создатель BioShock] Кен Левин. И, кстати, [Take-Two] также издает следующую игру Левина.

По словам журналиста Колина Мориарти, анонс игры может состояться на The Game Awards 2021, либо его отложат до E3 2022. Он отмечает, что разработчики нацелены выпустить проект в релиз в 2022 году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный календарь благоприятных дней в 2022 году
Лунный календарь благоприятных дней в 2022 году
Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети считают, что они сошлись
Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»
Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»
Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»
Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»
600 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
600 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант
Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант
Участники Xbox FanFest смогут раньше посмотреть Power On: The History of Xbox
Участники Xbox FanFest смогут раньше посмотреть Power On: The History
Новая утечка о следующем BioShock: сеттинг, период времени
Новая утечка о следующем BioShock: сеттинг, период времени
Генерала Генштаба будут судить за мошенничество на 6,5 млрд
Генерала Генштаба будут судить за мошенничество на 6,5 млрд
Зара приехала на 10-летие дочки Киркорова с сыновьями в деловых костюмах с галстуками
Зара приехала на 10-летие дочки Киркорова с сыновьями в деловых
Загитова показала себя в горячем бикини. TikTok заблокировал ее откровенное видео
Загитова показала себя в горячем бикини. TikTok заблокировал ее

Топ на сегодня

Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии майнинга на экологию
Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа

Еще по теме

Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022
Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Состоялся анонс MultiVersus – игра будет условно-бесплатной, список персонажей