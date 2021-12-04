Новая утечка о следующем BioShock: сеттинг, период времени





В начале этой неделе уже появлялись слухи о новой игре серии BioShock, которая пока официально не анонсирована. Теперь слухи подкрепляет журналист Колин Мориарти, ими он поделился во время видео Sacred Symbols в пятницу, как сообщает VGC.

Журналист рассказал, что действие BioShock 4 (он подтверждает название Isolation, слухи о котором появлялись ранее) будет происходить в 1960-х годах в вымышленном антарктическом городе. Портал VGC отмечает, что это совпадает с тем, что им ранее рассказывали собственные источники. По сюжету игра будет связана с предыдущими играми BioShock, как отметил Мориарти:

Это происходит в антарктическом городе 1960-х годов под названием Бореалис. [Игра] имеет кодовое название «Parkside»… Мне сказали, что команда разработчиков имеет невероятную свободу действий, чтобы все сделать правильно. […] Внутри игра очень секретна и, по всей видимости, полностью закрыта. Видимо, есть склонность к тому, что они прекрасно понимают, что эту игру будут сравнивать с тем, что делает [создатель BioShock] Кен Левин. И, кстати, [Take-Two] также издает следующую игру Левина.

По словам журналиста Колина Мориарти, анонс игры может состояться на The Game Awards 2021, либо его отложат до E3 2022. Он отмечает, что разработчики нацелены выпустить проект в релиз в 2022 году.