Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Если вам хочется прожить этот день с максимальной пользой для себя и своих близких, постарайтесь обратить внимание на советы нумерологов. Эксперты рассказали, какой будет эта суббота и где сегодня можно найти удачу.

В целом эта суббота будет довольно неблагоприятным днем. Всему виной не числа, а затмение Солнца. Постарайтесь посвятить день отдыху, а не делам. Везти будет больше людям, которые полны любви и добра. Числа помогут закончить коридор затмений и извлечь уроки из пережитых ранее проблем.

Число-покровитель 4 декабря 2021 года

Чтобы узнать, каким будет этот день, нужно знать его число-покровитель. Простые нумерологические расчеты помогут выяснить, под управлением какого числа пройдет сегодняшняя суббота. Необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним 6 — порядковый номер дня недели: 4+1+2+2+0+2+1+6=18. 1+8=9.

Девятка — число, которое помогает обретать надежду даже в самых непростых ситуациях. Это значит, что даже трудности и проблемы, посылаемые полным затмением Солнца, можно будет преодолеть. Старайтесь не упускать важных деталей. Если вы это сделаете, ваше будущее изменится в лучшую сторону, а текущие планы не сорвутся. Главный символ дня — луч света. Он олицетворяет собой надежду на лучшее, без которой не может существовать удачи. Девятка идеально сочетается с энергетикой этого дня. Она постарается нивелировать проблемы.





События 4 декабря из прошлого

4 декабря 1851 года после государственного переворота, произошедшего двумя днями ранее, на улицах Парижа случилась страшная бойня. Множество случайных людей были убиты или арестованы. В затмения могут случаться подобные вещи, поэтому старайтесь сегодня избегать пребывания в толпе, держаться подальше от неприятностей.

4 декабря 1864 года началось Иканское сражение, в котором казачья сотня в одиночку сражалась с десятитысячной армией. Смелость сегодня полезна, но только в том случае, если она оправдана. Не рискуйте ради лавров и легкой наживы.

4 декабря 1932 года — день принятия декрета о том, что нельзя выдавать продовольственные карточки тунеядцам. Девятка полностью поддерживает такую политику. Все те, кто будут лениться, не получат и толики признания и успеха.

4 декабря 1939 года советское правительство отвечает отказом на предложение Финляндии начать переговоры. Сегодня лучше пользоваться возможностью начать переговоры с врагом, поскольку это может поставить точку в противостоянии.

Советы нумерологов на эту субботу

Многие слышали фразу: «Дорога стелется под ногами идущего». Сегодня это не так. Под ногами идущего будут появляться преграды. В этот день стоит остановиться и обратить взор на то, что происходит прямо здесь и сейчас.

Старайтесь беречь свои нервы в этот непростой день. Девятка поможет успокоиться в трудной ситуации, но ее воздействия может попросту не хватить. Не нужно давить на газ до упора. Находите время для отдыха.

Достичь взаимопонимания сегодня будет проще, чем кажется. Для этого просто постарайтесь говорить о своих проблемах и претензиях прямо, не ходя вокруг да около. Подбирайте при этом слова осторожнее.

Постарайтесь на раскрывать свои карты никому из окружающих вас людей. Держите планы в секрете как можно дольше. Это поможет вам минимизировать вероятность их внезапного срыва.

Талисманы удачи на 4 декабря

Самый лучший талисман для всех отдыхающих — минерал малахит. Он дарит человеку гармонию, помогает бороться с отрицательными эмоциями, обретать уверенность в себе.

Если эту субботу вы хотите посвятить делам, то лучшими талисманами для вас станут украшения из серебра и черный цвет в одежде. Последний поможет вам сохранить продуктивность и сосредоточить внимание на том, что действительно важно.