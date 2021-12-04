Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
С момента создания первой криптовалюты объем переданной через ее блокчейн стоимости достиг $8,89 трлн. Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за ноябрь.
В этом показателе суммарная стоимость «прибыльных монет» составила $5,1 трлн, а «убыточных» — $3,79 трлн.
Кумулятивная стоимость, переданная через блокчейн биткоина, а также суммарные объемы «прибыльных» и «убыточных» монет. Данные: Glassnode.
В ноябре число адресов с ненулевым балансом установило рекорд на отметке 39,21 млн. Предыдущий максимум был достигнут в апреле — 38,7 млн.
Рост показателя может указывать на увеличение числа розничных пользователей криптовалюты и общей ончейн-активности.
Динамика числа биткоин-адресов с ненулевым балансом. Данные: Glassnode.
Предложение биткоина на централизованных биржах упало до отметок июля 2018 года. По всей видимости, многие участники рынка отдают предпочтение более безопасным некастодиальным кошелькам, ориентируясь на долгосрочные горизонты инвестирования.
Цена биткоина и динамика балансов централизованных бирж, тысяч BTC. Данные: Glassnode, Yahoo Finance.
Напомним, с начала 2021 года сеть биткоина обработала больший объем транзакций в долларах США, чем платежная система PayPal.