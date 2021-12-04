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Ольга Бузова потолстела на больничных харчах

Ольга Бузова потолстела на больничных харчах
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем состоянии. Артистка продолжает проходить реабилитацию в одной из московских клиник. Первое время телеведущая пропадала из соцсетей, но теперь начала делиться новостями о том, как проходят ее больничные будни. Когда на прошлой неделе Ольга Бузова оказалась в больнице, это немало напугало ее поклонников. Телеведущая сразу отметила, что госпитализация связана с болями в травмированной руке. Из-за защемления нерва звезде было трудно работать и заниматься повседневными делами. Сначала Ольга не хотела раскрывать подробности лечения, но сейчас она, по всей видимости, заскучала. Именно поэтому в ее социальных сетях все чаще стал появляться контент из клиники.
Ольга Бузова Так, Ольга призналась, что в период реабилитации прекратила следить за весом. «У нас тут новый сериал и новые лишние килограммы. Я поправилась на четыре кило. Это нормально?» — пожаловалась артистка, продемонстрировав, чем же ее кормят. Меню певицы состоит из салата и риса с котлетами. За время нахождения в клинике Бузова успела посмотреть несколько сериалов. Обычно у телеведущей нет свободного времени на знакомство с телевизионными новинками, поэтому на больничной койке она наверстывает упущенное. Но, конечно, большую часть дня Ольга проводит в процедурных кабинетах. Телеведущая постоянно выполняет упражнения, которые нацелены на то, чтобы вернуть руке прежнюю активность. В трудный период телеведущую поддерживают друзья. Так, Павел Гранд передал Ольге целый набор продуктов, а продюсер Арам Арчер ранее порадовал звезду огромным букетом цветов. Бузова рассчитывает, что вскоре процесс реабилитации будет закончен, и она сможет вернуться к работе. Декабрь у телеведущей расписан буквально по минутам, поэтому ей совершенно некогда болеть.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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