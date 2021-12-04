Опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета, экстренно севшего в Иркутске

В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота самолета Airbus 321 S7, который следовал рейсом Магадан-Новосибирск и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. На записи слышно, как пилоты сообщают, что не могу стабилизировать борт. «Мы не можем самолёт…стабилизировать! Пока ничего не можем! Сильнейшее обледенение!»

Пилотам пришлось в ручном режиме управлять самолетом. Причиной неуправляемости самолёта стало обледенение двигателей. Из-за опасного крена борт провалился в воздухе на 2 километра вниз. Однако лайнер, на котором находилось 199 человек, удалось благополучно посадить в Иркутске.

Согласно данным расшифровки самописца, лайнер раскачивался из стороны в сторону, выполняя крены до 47 градусов, задирал нос, отклоняя его от горизонтали на 44 градуса, и мгновенно опускал его, устремляясь к земле, буквально падал, теряя за четыре минуты около 2,5 км высоты, и медленно набирал ее снова. В какой-то момент Airbus совершил почти что полный разворот, резко изменив курс более чем на 180 градусов. Летчики передали в эфир международный сигнал бедствия Mayday. Это продолжалось около 20 минут.

Следственное управление на транспорте позже сообщило, что в пути следования у самолета отключился автопилот. После этого командир воздушного судна принял решение о посадке.

Как ранее IRK.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией, самолет сделал несколько кругов над аэропортом вылета, намереваясь вернуться. Причиной возврата в Магадан могла стать неуправляемая скорость полета. Посадить самолет на аэродроме Магадана было невозможно из-за сильного обледенения и сдвига ветра. В результате экипаж принял решение следовать в Иркутск.





Пассажиры вынужденно севшего в Иркутске самолета улетели вечером 2 декабря

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