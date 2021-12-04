Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой
Сегодня, 17:15
Официально 3 главу Fortnite пока не анонсировали, но в сети уже появляется информация о ней. Вплоть до того, что в сеть был слит трейлер боевого пропуска третьей главы Fortnite, который можно посмотреть ниже.
Из трейлера стало известно, что, помимо прочих изменений и нововведений, игроков в 3 главе Fortnite ожидают персонажи из Gears of War — они станут частью нового боевого пропуска. Будет и много другого, что должно порадовать поклонников Fortnite:
новая карта с необычными и разнообразными биомами
появятся различные погодные явления — смерч, молнии
появится механика скольжения, крюка-кошки
будет добавлена новая система разрушений
Ходят слухи, что с 3 главой Fortnite может перебраться на движок Unreal Engine 5.
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3 глава в Fortnite стартует вскоре после события «Финал» — оно начнется 5 декабря в 00:01 по МСК.
По материалам: newxboxone