Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой





Официально 3 главу Fortnite пока не анонсировали, но в сети уже появляется информация о ней. Вплоть до того, что в сеть был слит трейлер боевого пропуска третьей главы Fortnite, который можно посмотреть ниже.

Из трейлера стало известно, что, помимо прочих изменений и нововведений, игроков в 3 главе Fortnite ожидают персонажи из Gears of War — они станут частью нового боевого пропуска. Будет и много другого, что должно порадовать поклонников Fortnite:

новая карта с необычными и разнообразными биомамипоявятся различные погодные явления — смерч, молниипоявится механика скольжения, крюка-кошкибудет добавлена новая система разрушений

Ходят слухи, что с 3 главой Fortnite может перебраться на движок Unreal Engine 5.

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3 глава в Fortnite стартует вскоре после события «Финал» — оно начнется 5 декабря в 00:01 по МСК.