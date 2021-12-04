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Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: три предостережения астрологов

Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: три предостережения астрологов

Сегодня полное затмение Солнца. Это довольно опасный и непредсказуемый день, но астрологи рассказали о трех опасностях, которые нам придется встретить на пути и которые можно легко преодолеть.


Это затмение пройдет в Знаке Стрельца, поэтому будьте осторожнее в процессе вождения автомобиля и в путешествиях в целом. В дальнюю дорогу полезно будет взять с собой талисманы для путешественников.

Опасайтесь невнимательности

В этот день ничего не будет происходить просто так. В окружающих вас событиях обязательно будет нечто важное. Попробуйте разобраться с этим. С осторожностью планируйте дела и следите за случайностями, ведь на самом деле они таковыми являться не будут. Это вполне закономерные события, которые являются следствием ваших прошлых поступков.

Некоторыми из сегодняшних событий судьба и Вселенная постараются вам намекнуть на то, в каком направлении стоит развиваться далее. Внимательно следите за поступками окружающих. Если кто-то обидит вас, предаст или разочарует, в будущем стоит отказаться от общения с этим человеком.

Ни в коем случае не рискуйте


В полное затмение Солнца самыми опасными станут финансовые риски. Не стоит тратить деньги на то, в чем вы не уверены. Если придется потратиться на что-то дорогостоящее, и у вас не будет возможности перенести покупку, лучше рассмотреть несколько вариантов. Не гонитесь за дешевизной, чтобы не купить некачественный товар.

Если вам предстоит работать в этот субботний день, будьте осторожнее. Старайтесь заниматься только теми проектами и делами, которые актуальны прямо сейчас. Сегодня лучше не начинать ничего нового. Это может спровоцировать шквал проблем.

Опасайтесь лжи

Во-первых, прекратите общаться с теми, кто подталкивает вас ко лжи. Такие люди сегодня будут крайне опасными. Во-вторых, опасайтесь сплетен. Не распускайте слухи и не верьте всему, что говорят про вас или про кого-то другого люди.

Будьте предельно честными с окружающими людьми. Они это оценят по достоинству. Даже если придется сказать что-то неприятное, это все равно вызовет уважение к вам. Удача будет на стороне тех, кто не позволит себе поступать бесчестно. Не обманывайте сегодня никого в финансовом плане. Жадность и мелочность будут крайне опасными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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