Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы

Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы

Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы


Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.


ФНС запустила систему машиночитаемых доверенностей на блокчейне


Федеральная налоговая служба России внедрила систему машиночитаемых доверенностей на базе блокчейна. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.


«Если компания или человек выписывает доверенность на представление своих интересов другому человеку или другой компании, то больше не надо ее с собой носить по разным банкам и ведомствам», — пояснил он.


Благодаря блокчейну документация и любые изменения в ней доступны всем участникам системы.


В Испании внедрили блокчейн для борьбы с мошенничеством при оплате дорожных сборов


Испанская консалтинговая фирма Indra внедрила блокчейн в свою систему Mova Collect для оплаты дорожных сборов.


Инициатива направлена на повышение кибербезопасности и сокращение случаев мошенничества.


Владельцы дорог страдают от взлома платежных систем и фейковых уведомлений об оплате проезда. Блокчейн гарантирует подлинность таких сообщений и сократит потенциальные случаи мошенничества.


Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн


Украина присоединилась к пилотному проекту международной организации Forest Stewardship Council для отслеживания движения древесины на международных рынках с помощью технологии блокчейн.


По словам заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифровизации Виктора Смаля, запрос на внедрение системы постоянно поступает от мировых производителей, желающих получать сырье только из проверенных источников.


«Сведения о древесине, ее происхождении и перемещении будут накапливаться в децентрализованных международных базах данных. Технология блокчейн обеспечит целостность информации и исключит возможность злоупотребления с уже внесенными данными», — заявил чиновник.


Первыми пользователями системы станут государственные предприятия, подчиняющиеся агентству лесных ресурсов Украины в Закарпатской области.


Внесенные данные помогут отслеживать древесину от страны происхождения до дальнейших передвижений на международных рынках. Благодаря системе украинская древесина будет отвечать всем международным требованиям по прозрачности и отслеживаемости сырья.


Блокчейн обеспечит децентрализованную идентификацию пилотных лицензий


Поставщик технологий для сектора воздушного транспорта SITA внедрил блокчейн для проверки пилотных лицензий авиакомпаниями в автономном режиме. Об этом сообщает Travel Daily News.


Инициатива также ускорит выдачу пилотных лицензий, поскольку регистрация цифровой версии займет всего несколько дней, а бумажной — несколько недель. Дополнительным преимуществом является удобство использования.


Блокчейн повысит конфиденциальность персональных данных пилотов и поспособствует борьбе с авиационным терроризмом.


Boeing поддержал проект по техобслуживанию самолетов на основе блокчейна


Крупнейший производитель авиатехники Boeing заключил сотрудничество с проектом TrustFlight, который разрабатывает новую цифровую платформу технического обслуживания самолетов на основе блокчейна. 


Система DARS обеспечит гарантию подлинности деталей для ремонта и соответствие результатов работ строгим требованиям регуляторов отрасли. Блокчейн в том числе ускорит документооборот и повысит защиту данных.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до дрэг-моды на вечере Vogue
Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до
Алсу появилась на юбилее дочери Киркорова в скромном трикотажном платье цвета зеленой травы
Алсу появилась на юбилее дочери Киркорова в скромном трикотажном
Удмуртский центр сертификации
Удмуртский центр сертификации
Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы
Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и
Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России" исполнение народной программы
Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России"
Анна Седокова призналась, как сын принял ее нового мужчину
Анна Седокова призналась, как сын принял ее нового мужчину
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества

Топ на сегодня

Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на

Еще по теме

Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы
ФНС опровергла информацию об отмене налоговой отчетности
Сбербанк открыл лабораторию по исследованию блокчейна
Defiance запустила ETF с фокусом на NFT и Web 3.0