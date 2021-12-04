Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы

Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.

ФНС запустила систему машиночитаемых доверенностей на блокчейне

Федеральная налоговая служба России внедрила систему машиночитаемых доверенностей на базе блокчейна. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.

«Если компания или человек выписывает доверенность на представление своих интересов другому человеку или другой компании, то больше не надо ее с собой носить по разным банкам и ведомствам», — пояснил он.

Благодаря блокчейну документация и любые изменения в ней доступны всем участникам системы.

В Испании внедрили блокчейн для борьбы с мошенничеством при оплате дорожных сборов

Испанская консалтинговая фирма Indra внедрила блокчейн в свою систему Mova Collect для оплаты дорожных сборов.

Инициатива направлена на повышение кибербезопасности и сокращение случаев мошенничества.

Владельцы дорог страдают от взлома платежных систем и фейковых уведомлений об оплате проезда. Блокчейн гарантирует подлинность таких сообщений и сократит потенциальные случаи мошенничества.

Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн

Украина присоединилась к пилотному проекту международной организации Forest Stewardship Council для отслеживания движения древесины на международных рынках с помощью технологии блокчейн.

По словам заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифровизации Виктора Смаля, запрос на внедрение системы постоянно поступает от мировых производителей, желающих получать сырье только из проверенных источников.

«Сведения о древесине, ее происхождении и перемещении будут накапливаться в децентрализованных международных базах данных. Технология блокчейн обеспечит целостность информации и исключит возможность злоупотребления с уже внесенными данными», — заявил чиновник.

Первыми пользователями системы станут государственные предприятия, подчиняющиеся агентству лесных ресурсов Украины в Закарпатской области.

Внесенные данные помогут отслеживать древесину от страны происхождения до дальнейших передвижений на международных рынках. Благодаря системе украинская древесина будет отвечать всем международным требованиям по прозрачности и отслеживаемости сырья.

Блокчейн обеспечит децентрализованную идентификацию пилотных лицензий

Поставщик технологий для сектора воздушного транспорта SITA внедрил блокчейн для проверки пилотных лицензий авиакомпаниями в автономном режиме. Об этом сообщает Travel Daily News.

Инициатива также ускорит выдачу пилотных лицензий, поскольку регистрация цифровой версии займет всего несколько дней, а бумажной — несколько недель. Дополнительным преимуществом является удобство использования.

Блокчейн повысит конфиденциальность персональных данных пилотов и поспособствует борьбе с авиационным терроризмом.

Boeing поддержал проект по техобслуживанию самолетов на основе блокчейна

Крупнейший производитель авиатехники Boeing заключил сотрудничество с проектом TrustFlight, который разрабатывает новую цифровую платформу технического обслуживания самолетов на основе блокчейна.

Система DARS обеспечит гарантию подлинности деталей для ремонта и соответствие результатов работ строгим требованиям регуляторов отрасли. Блокчейн в том числе ускорит документооборот и повысит защиту данных.