Правительство определило, в каких случаях ценные инструменты не выпустят за границу

Тема: Постановления правительства

00:52 Автор: Евгения Филиппова

Если данные, зашифрованные в специальной метке, нанесённой на редкий музыкальный инструмент, не будут соответствовать информации в базе и разрешительных документах, таможенный орган запретит вывозить скрипку или виолончель. Такое постановление Правительства вступает в силу 4 декабря.

Документ устанавливает, что сотрудники таможни должны проверить маркировку на инструменте и необходимые документы, когда его временно вывозят с таможенной территории Евразийского экономического союза, например, для гастролей. Собственник или арендатор обязан предъявить на таможне музыкальный инструмент или смычок, документ, удостоверяющий личность, заключение на временный вывоз, а также паспорт на инструмент с отметкой о нанесении маркировки, если она требуется. Если в заключении указан не тот владелец, который временно вывозит инструмент, понадобится подтвердить право пользования инструментом.

Маркировку будут считывать, используя специальные технические устройства, автоматизированную информационную систему таможенных органов и базу данных. Если метка будет повреждена или произойдёт технический сбой, на таможне должны привлечь к сверке должностное лицо Минкультуры. Как это будут делать, установят Минкультуры и ФТС.

Законы, вступающие в силу с 4 декабря

Если же маркировка не будет соответствовать данным в паспортах, разрешительных документах и базе соответствующих меток, инструмент могут не выпустить с территории страны. Основанием для отказа может быть и несоответствие базе данных самих документов. При оформлении отказа в выпуске товаров должны будут указать все причины, послужившие основанием для него.

Напомним, что в 2019 году был принят закон, который обязывает маркировать скрипки и другие смычковые инструменты, а также их смычки, если их признали культурными ценностями.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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