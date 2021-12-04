Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство определило, в каких случаях ценные инструменты не выпустят за границу

Правительство определило, в каких случаях ценные инструменты не выпустят за границу

Правительство определило, в каких случаях ценные инструменты не выпустят за границу

Тема: Постановления правительства


00:52  Автор: Евгения Филиппова



Если данные, зашифрованные в специальной метке, нанесённой на редкий музыкальный инструмент, не будут соответствовать информации в базе и разрешительных документах, таможенный орган запретит вывозить скрипку или виолончель. Такое постановление Правительства вступает в силу 4 декабря.

Документ устанавливает, что сотрудники таможни должны проверить маркировку на инструменте и необходимые документы, когда его временно вывозят с таможенной территории Евразийского экономического союза, например, для гастролей. Собственник или арендатор обязан предъявить на таможне музыкальный инструмент или смычок, документ, удостоверяющий личность, заключение на временный вывоз, а также паспорт на инструмент с отметкой о нанесении маркировки, если она требуется. Если в заключении указан не тот владелец, который временно вывозит инструмент,  понадобится подтвердить право пользования инструментом. 

Маркировку будут считывать, используя специальные технические устройства, автоматизированную информационную систему таможенных органов и базу данных. Если метка будет повреждена или произойдёт технический сбой, на таможне должны привлечь к сверке должностное лицо Минкультуры. Как это будут делать, установят Минкультуры и ФТС.

Законы, вступающие в силу с 4 декабря


Если же маркировка не будет соответствовать данным в паспортах, разрешительных документах и базе соответствующих меток, инструмент могут не выпустить с территории страны. Основанием для отказа может быть и несоответствие базе данных самих документов. При оформлении отказа в выпуске товаров должны будут указать все причины, послужившие основанием для него.

Напомним, что в 2019 году был принят закон, который обязывает маркировать скрипки и другие смычковые инструменты, а также их смычки, если их признали культурными ценностями.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#музыка #маркировка


685
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В приходе омикрон-штамма COVID-19 увидели признаки конца пандемии
В приходе омикрон-штамма COVID-19 увидели признаки конца пандемии
Dress Code. В Москве прошел гала-ужин Vogue. Среди гостей — Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Яна Рудковская
Dress Code. В Москве прошел гала-ужин Vogue. Среди гостей — Ульяна
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Дана Борисова после пластики похвасталась фигурой
Дана Борисова после пластики похвасталась фигурой
Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной реальности
Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной
Wasteland 3 ставит новые рекорды по количеству активных игроков
Wasteland 3 ставит новые рекорды по количеству активных игроков
Xbox и Лос-Анджелес Лейкерс выпустили лимитированный набор
Xbox и Лос-Анджелес Лейкерс выпустили лимитированный набор
Девушка показала, что будет, если не мыть волосы семь дней
Девушка показала, что будет, если не мыть волосы семь дней
Ролик, покоривший Тик Ток, показал, как мебель выплёвывает кота
Ролик, покоривший Тик Ток, показал, как мебель выплёвывает кота
В Забайкалье стартовал юнармейский марафон
В Забайкалье стартовал юнармейский марафон
В Майкопе появятся еще два школьных технопарка «Кванториум»
В Майкопе появятся еще два школьных технопарка «Кванториум»
К 2024 году «Точки роста» появятся во всех школах Арктики
К 2024 году «Точки роста» появятся во всех школах Арктики

Топ на сегодня

Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского движения в России
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре

Еще по теме

Комитет Госдумы поддержал проект о маркировке редких музыкальных инструментов
Скрипки и смычки будут маркировать перед вывозом за границу
Редкие музыкальные инструменты могут потребовать промаркировать
За вывоз музыкальных инструментов в Россию может появиться фиксированная плата