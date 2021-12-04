Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с собственным котом

Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с собственным котом

Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с собственным котом
Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась редким кадром со своей подругой Земфирой, чем обрадовала ее фанатов. 45-летняя певица Земфира не афишируют свою личную жизнь. Хотя, артистка имеет свою страницу в Instagram, но публикации там появляются не часто и обычно посвящены ее творчеству.  На связь с поклонниками Земфира выходит крайне редко, а свежие фото можно скорее отыскать в блоге ее подруги, Ренаты Литвиновой. На днях Рената поделилась в Instagram трогательным снимком, на котором певица позирует с котом актрисы, Эркюлем.
Земфира «1 день зимы», — кратко подписала фото Литвинова. «Рената и Земфира, вы даже представить не можете скольких людей вы осчастливили этим фото!», «Зима началась с прекрасного», «Это лучший первый день зимы ❤️», «Такие милые!», «Удивительный котик - в руках Ренаты он похож на неё, а в руках Земфиры уже на Земфиру ☺️👍🏻», «Какие редкие, но жданные фотографии»— восторгаются поклонники Ренаты и Земфиры. Кстати, в феврале 2021-го Земфира выпустила долгожданный альбом «Бордерлайн», в который входит 12 композиций. А через несколько месяцев появилась мини-пластинка «Ах», на которой были записаны 4 песни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров
На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов
343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов
Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели
Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели
Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с собственным котом
Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с
Опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета, экстренно севшего в Иркутске
Опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета, экстренно
Лунный календарь благоприятных дней в 2022 году
Лунный календарь благоприятных дней в 2022 году
Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети считают, что они сошлись
Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре. В сети
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»
Игорь Кобзев возглавил Иркутское реготделение «Единой России»
Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»
Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»
600 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
600 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки

Топ на сегодня

Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал

Еще по теме

Литвинова отметила день рождения дочери в компании Земфиры (фото)
СМИ сообщили о шведской свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой
Земфира станет гостьей пятничного выпуска программы "Вечерний Ургант"
Встреча друзей: Рената Литвинова сфотографировалась с Земфирой и Натальей Дубровицкой