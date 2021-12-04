Рената Литвинова порадовала поклонников Земфиры ее редким фото с собственным котом

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась редким кадром со своей подругой Земфирой, чем обрадовала ее фанатов. 45-летняя певица Земфира не афишируют свою личную жизнь. Хотя, артистка имеет свою страницу в Instagram, но публикации там появляются не часто и обычно посвящены ее творчеству. На связь с поклонниками Земфира выходит крайне редко, а свежие фото можно скорее отыскать в блоге ее подруги, Ренаты Литвиновой. На днях Рената поделилась в Instagram трогательным снимком, на котором певица позирует с котом актрисы, Эркюлем.Земфира «1 день зимы», — кратко подписала фото Литвинова. «Рената и Земфира, вы даже представить не можете скольких людей вы осчастливили этим фото!», «Зима началась с прекрасного», «Это лучший первый день зимы ❤️», «Такие милые!», «Удивительный котик - в руках Ренаты он похож на неё, а в руках Земфиры уже на Земфиру ☺️👍🏻», «Какие редкие, но жданные фотографии»— восторгаются поклонники Ренаты и Земфиры. Кстати, в феврале 2021-го Земфира выпустила долгожданный альбом «Бордерлайн», в который входит 12 композиций. А через несколько месяцев появилась мини-пластинка «Ах», на которой были записаны 4 песни.